Togo: 1.400 nouveaux volontaires, dont une majorité destinée à l'Education, ont prêté serment

Ils ont prêté serment ce mardi à Lomé et ont juré de remplir pleinement leur mission au sein des communautés dans lesquelles ils seront déployés. Ce sont les 1400 nouveaux volontaires de la 16ème vague des volontaires nationaux de compétence.

Au cours d'une cérémonie présidée par la ministre du Développement à la Base de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Myriam Dossou-d'Almeida, outre la prestation de serment, il a été question de rappeler aux nouveaux volontaires, les missions qui sont les leurs au sein des communautés et tout l'espoir qui est placé en eux, mais aussi, leur remettre les kits indispensables pour leur mission.

Mme Dossou-d'Almeida avant de renvoyer ces nouveaux volontaires à leur mission, les a invité une prise de conscience, à l'esprit d'engagement et enfin, à « s'ouvrir à l'apprentissage ». Plus loin, informe-t-elle de ce que cette 16ème vague est le « symbole de l'espoir du Togo ».

Premier responsable de l'ANVT (Agence Nationale de Volontariat au Togo), Omar Agbangba, parlant de cette 16ème vague a indiqué qu'elle est composée de « 1400 volontaires répartis moitié moitié à Kara (Centrale, Kara et savanes) et à Lomé (Plateaux, Maritime et Lomé-Commune). C'est des volontaires essentiellement mobilisés au besoin de l'éducation.

Vous voyez qu'avec la Covid-19, les besoins en enseignants pour respecter les mesures barrières s'imposent, et pour répondre à ça, il y a eu beaucoup de sollicitations des enseignants, donc la majorité de volontaires sont enseignants, mais il y a eu d'autres profils comme santé, développement local, développement communautaire, protection, droit de l'enfant, justice..., mais essentiellement c'est l'éducation qui est majoritaire ».

Le DG de l'ANVT s'est également osé un bilan même du volontariat pratiqué au Togo depuis 2011. « On a commencé le programme depuis 2011 et aujourd'hui avec les 1400, nous sommes à plus de 39 000 volontaires toutes catégories confondues, parce que c'est un des quatre types de volontariats faits au Togo.

Et ceci c'est le volontariat de compétence dédié aux jeunes diplômés primo demandeurs d'emploi. Le Bilan, c'est une satisfaction parce que la majorité d'entre eux ont contribué énormément dans les différents secteurs et dans l'atteinte des différents objectifs de développement du pays.

Et on s'en félicite pour cela et aujourd'hui, comme vous venez de constater, j'ai brossé un peu pour l'année 2020, comment les volontaires ont contribué à la lutte contre cette pandémie, et c'est près de 8 millions de personnes qui ont été sensibilisées, notamment les populations locales, celles qui entre, celles qui sont en mouvements et c'est des milliers de masques (presque 95 000) qui ont été fabriqués par des volontaires et distribués aux populations vulnérables, plus de 45 000 litres de savon liquide également fabriqués et distribués ».

Et à tout prendre d'après M. Agbangba, « c'est un programme qui est en forme, un programme qui contribue énormément au développement du pays ».

L'étape de la prestation de serment franchie, il ne reste plus qu'une session de formation de quelques jours pour ces nouveaux volontaires pour leur déploiement effectif sur le terrain.