Maroc: Le Royaume d'Eswatini réaffirme sa solidarité avec le Maroc

Le Royaume d'Eswatini réaffirme sa solidarité avec le Royaume du Maroc dans la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Eswatini.

«Le Royaume d'Eswatini reconnaît pleinement la souveraineté du Royaume du Maroc sur tout son territoire et le droit de son gouvernement de restaurer et d'assurer la libre circulation des personnes et des biens dans la zone tampon d'El Guerguarat», au Sahara marocain, souligne le communiqué parvenu à la MAP, notant qu'Eswatini «a suivi les développements dans la zone tampon d'El Guerguarat», suite à l'incursion du «Polisario» dans cette zone.

Et d'ajouter que «le Royaume d'Eswatini rappelle les diverses déclarations et résolutions des Nations unies selon lesquelles le trafic civil et commercial régulier ne doit pas être entravé dans la zone tampon, comme il rappelle qu'aucune mesure ne doit être prise à même de modifier le statu quo convenu lors du cessez-le-feu négocié».

Le Royaume d'Eswatini appelle, à cette occasion, le Secrétaire général des Nations unies à accélérer la nomination de son Envoyé personnel pour le Sahara afin de donner une impulsion au processus de paix, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, souligne-t-on.