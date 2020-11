Madagascar: Maroc - L'Amam condamne

Face aux provocations graves auxquelles se sont données les milices du « Polisario » dans la zone tampon de Guergarate au Sahara marocain, en entravant ainsi la libre circulation et le passage des biens et des personnes civils entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, l'Association des Malagasy Anciens du Maroc condamne fermement ces provocations et pratiques inacceptables menées depuis le 21 octobre.

C'est une violation flagrante des accords conclus et un mépris des appels lancés par le Secrétaire Général de l'ONU et des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et la stabilité dans la région.

De même, l'Association tient à exprimer sa solidarité et son soutien au Royaume du Maroc dans la protection de son intégrité territoriale, et à appuyer la décision de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de mettre fin à l'incursion illégale du « Polisario » dans la zone tampon d'El Guergarate. Ceci afin de rétablir la sécurité et la sûreté des citoyens et de la circulation des biens et services dans cette zone.

Le bureau exécutif de l'association des Malagasy Anciens du Maroc.