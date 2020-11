Madagascar: Andry Rajoelina à Toamasina - Début de la réalisation du projet MIAMI

Andry Rajoelina a procédé, hier, au coup d'envoi des travaux de construction du bord de Toamasina.

» Nous allons réaliser tous nos engagements « . C'est ce qu'a martelé le président Andry Rajoelina hier lors de son déplacement à Toamasina. Actuellement en visite dans la Ville du Grand Port, le Chef de l'Etat a donné hier le coup d'envoi des travaux d'embellissement du bord de Toamasina. Un des projets phares de son quinquennat. Deux ans, ou enfin presque, après son accession au pouvoir, le TGV enclenche la vitesse supérieure et procède au lancement de ce projet, considéré par bon nombre d'observateurs comme l'un des grands défis présidentiels, outre la RN44, la RN5A, et la RN10.

Le projet MIAMI comprend 4 phases. La première phase qui va débuter immédiatement concerne la Plateforme Nord engendrant la réalisation des protections de berge en béton et d'aménagement des quais de promenade entre l'Hopitaly Be de Toamasina et l'Hôtel Neptune. Cette première phase prévoit aussi la construction de nouvelles infrastructures et de lieux de loisirs sur un surface de 800m 2 longeant le bord.

Le projet implique aussi l'installation de différentes infrastructures sportives, entre autres, des terrains de foot, de basket, de volley ball, un skatepark, mais aussi un jardin pour les amoureux, une aire de jeux pour les enfants ainsi qu'un espace destiné aux commerces de coco, les bars, les tekateka et les huîtres qui font la réputation du bord de Tamatave, des labos photos... Les commerçants seront réintégrés sur des emplacements spécifiques aménagés spécialement pour leurs activités respectives et bénéficieront chacun d'un programme d'accompagnement professionnel.

Centre d'exposition. A entendre les explications du ministre de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, Hajo Andrianainarivelo, les commerçants du bord de Toamasina pourront poursuivre leurs activités pendant la phase d'exécution de la Plateforme Nord qui durera 5 mois. La population Betsimisaraka pourra donc exploiter les nouvelles infrastructures et voir les changements apportés par le projet MIAMI d'ici le mois de mars 2021.

Pour promouvoir l'artisanat et la culture, un centre d'exposition et un village artisanal seront implantés au bord de mer de Tamatave. C'est l'entreprise SMATP qui a été choisie pour réaliser cette promesse présidentielle. La 2ème phase du projet concerne, quant à elle, la Plateforme Sud comportant un Beach games. » L'objectif de ce projet est de promouvoir le secteur touristique et de développer l'économie « , a déclaré le président Andry Rajoelina lors de sa prise de parole.

Lancement des travaux. Tout de suite après son atterrissage à l'aéroport d'Ambalamanasy, le couple présidentiel a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du Boulevard Ratsimilaho, ravagé par les dernières intempéries. Le Chef de l'Etat a aussi inauguré la route en béton reliant l'Hopitaly Be de Morafeno et l'hôpital manara-penitra. Désormais, la Société du Port à gestion Autonome de Toamasina dispose d'un centre de formation dans le domaine du métier portuaire. Il s'agit du Port Academy Center Toamasina. Les travaux ont été financés entièrement par la SPAT.

Après ces visites auprès des chantiers en cours, le couple présidentiel s'est rendu au stade de Barikadimy pour soutenir les Barea de Madagascar qui ont affronté la Côte d'Ivoire hier. Dans la soirée, Andry et Mialy Rajoelina ont fait la fête avec les joueurs des Barea et la population de Toamasina lors d'un grand rassemblement qui s'est tenu devant l'hôtel de ville. La soirée s'est clôturée par des feux d'artifice.