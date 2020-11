Madagascar: Technologies d'Ericsson - « Pour résoudre les défis mondiaux et accélérer la durabilité », selon Nora Wahby

interview

Nora Wahby, vice-présidente et responsable d'Ericsson pour l'Afrique de l'Ouest et le Maroc.

Cela fait quelques mois qu'Ericsson, la multinationale spécialisée dans les technologies numériques et les TIC, a présenté ses solutions à Madagascar. Une d'entre elles - le fameux Wayout - a attiré l'attention. Nora Wahby, vice-présidente et responsable d'Ericsson pour l'Afrique de l'Ouest et le Maroc, a répondu à nos questions pour donner plus d'éclaircissement sur le sujet. Interview.

Les nouvelles technologies se développent à une vitesse V telle que le public a parfois du mal à suivre la tendance. Vous avez récemment communiqué sur la création de micro-usines durables Wayout. De quel genre est-il?

Selon les Nations-Unies, 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité. Wayout a conçu des micro-usines « plug-and-play » pour la production locale d'eau propre et filtrée, avec une empreinte écologique minimale. Alimentées par des panneaux solaires, les micro-usines offrent un système avancé de purification de l'eau. Notre idée est de rendre l'accès facile et fiable. En tirant parti de la technologie Spearpoint et de l'ingénierie vérifiée, nos micro-usines durables connectées offrent des solutions d'infrastructure et des opportunités commerciales pour fournir une eau potable parfaite localement, tout en réduisant l'impact environnemental à l'échelle mondiale.

Quels sont les avantages de cette solution?

La solution locale de Wayout élimine la logistique inutile d'embouteillage et de transport de bouteilles en verre ou en plastique pré-emballées. Chaque module est entièrement automatisé et peut filtrer 70.000 litres d'eau, éliminer jusqu'à huit tonnes de CO₂ et jusqu'à 200.000 bouteilles en plastique chaque mois. Les micro-usines sont gérées par une application smartphone pour gérer les opérations, surveiller les performances et lancer l'auto-nettoyage.

Notre technologie peut aider à résoudre les défis mondiaux et accélérer la durabilité. En collaboration avec Telenor Connexion et Wayout, nous utilisons notre plateforme IoT mondiale pour offrir une valeur commerciale et sociétale et contribuer aux objectifs de développement durable de l'ONU.

Dans cette initiative, deux autres entités ont été mentionnées, notamment IoT Accelerator et Telenor Connexion. Quel est le rôle de chacun dans cette diversité d'acteurs?

Les opérations locales de Wayout dépendent d'une connectivité mondiale fiable. Propulsé par Ericsson IoT Accelerator (Ndlr : Accélérateur de l'Internet des Objets de Ericsson), Telenor Connexion fournit les services de gestion de la connectivité IoT cellulaire, les cartes SIM et tous les accords nécessaires avec les opérateurs locaux pour fournir un service véritablement mondial. Ericsson IoT Accelerator est une plate-forme mondiale de l'Internet des Objets (IdO), permettant une gestion et des opérations rentables de la connectivité IdO pour toute entreprise de toute échelle, en utilisant l'infrastructure de réseau mobile mondiale sécurisée, évolutive et normalisée.

Propulsé par Ericsson IoT Accelerator, Telenor Connexion fournira une connectivité mondiale aux micro-usines de traitement de l'eau durable de Wayout en commençant en Afrique de l'Est et en se développant au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et sur d'autres marchés en 2021.

Des micro-usines durables Wayout existent-elles déjà à Madagascar? Par rapport à leurs coûts, ces appareils sont-ils rentables et accessibles au grand public?

Actuellement, Wayout ne possède pas de micro-usines à Madagascar mais compte tenu des défis liés à l'accès à l'eau potable et à la distribution formelle, nous nous concentrons définitivement sur l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Est. Nous espérons engager des discussions avec le secteur privé et public pour explorer les options pour étendre notre offre à Madagascar.