Madagascar: Fierté nationale

Rideau. Certes, les Barea n'ont pas créé l'exploit, hier, mais ne s'en sortent pas si mal au bout du compte. Du côté des supporters, le côte d'amour est resté intact.

Les Barea sont toujours sources de fierté nationale pour tout un peuple. Accueillis en héros partout où ils mettent les pieds depuis leurs performances à la CAN 2019, les Barea sont maintenant bien plus que des parenthèses dans la vie des supporters malgaches. Soutenus sur les réseaux sociaux, pris comme modèles par les gamins des quartiers lors de leurs parties de foot sur les terrains vagues, les Carolus, Amada, Metanire, Melvin, Voavy Paulin et les autres sont de véritables stars pour les supporters locaux.

Au-delà du sport, les Barea représentent un souffle d'air frais pour un peuple fortement affecté par leur combat au quotidien, dans une conjoncture socio-économique qui ne permet pas à la majorité de maintenir la tête hors de l'eau. Aussi le parcours desBarea a-t-il une portée bien au-delà du périmètre du sport roi.

Les hommes de Dupuis, on le sait, sont quasiment tous des joueurs évoluant à l'international. Réflexion de certains supporters : les joueurs locaux n'ontquasiment aucune chance de sélection en équipe nationale. En misant sur les internationaux - tel est le cas pour de nombreuses autres équipes nationales de football ou d'autres sports à travers le monde - le sélectionneur a ses raisons que les supporters n'ont pas de mal à comprendre : performance et résultat.

Les férus du ballon rond sont, sur ce point, nombreux à y aller de leur petit commentaire et de leurs analyses quant aux chances des joueurs locaux d'être sélectionnés pour intégrer les Barea équipe A. Peu importe, entend-on alors dans certaines conversations : le plus important, c'est que les Barea puissent se tracer une voie qui les emmènera aussi loin que possible.« Alors s'il faudra encore aller chercher les joueurs aux quatre coins de la planète, eh bien, on le fera ! ».