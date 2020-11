Madagascar: Alefa Barea - Deux salles, deux ambiances

L'équipe nationale de football affrontait hier celle de la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Un match qui a entraîné la fermeture de beaucoup de bureaux et de certains établissements scolaires dans plusieurs villes du pays. Et ce sans parler des rassemblements de foule un peu partout.

C'est presque une demi-journée fériée partout à Madagascar. Plusieurs écoles privées ont libéré les enfants malgaches pour l'après-midi du mardi 18 novembre 2020. La raison en est toute simple : ils ont le droit de suivre le match des Barea de Madagascar contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire qui s'est tenu au stade Barikadimy de Toamasina.

D'ailleurs, dès le début de l'après-midi, les supporteurs tananariviens se sont installés devant l'écran géant du Parvis de l'Hôtel de ville d'Analakely. Même chose à Toamasina et dans d'autres grandes villes. Rappelons que le match s'est tenu à huis clos au stade Barikadimy en raison de la Covid-19.

Mais qu'en est -t-il donc du respect des gestes barrières à l'extérieur du stade ? Par ailleurs, la fermeture de certaines écoles et bureaux interrogent une partie de l'opinion publique « le match n'a commencé qu'à 16 heures, je ne comprends pas pourquoi fermer les bureaux et les écoles durant tout l'après-midi ? Surtout en ces temps difficiles » s'est interrogé, Rija, le chauffeur de taxi qui nous a conduits à Analakely, hier. Ceci dit, la situation pourrait se comprendre étant donné l'ampleur qu'a pris le parcours incroyable de l'équipe malgache lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.

En effet, il s'agit du plus grand événement heureux et célébré par tous les Malgaches de cette dernière décennie. D'ailleurs certains n'hésitent pas à affirmer que les Barea de Madagascar ont réussi là où les hommes politiques ont échoué : « fédérer toute une nation ».

Deux ambiances. Tous les yeux étaient rivés vers l'affrontement entre les deux équipes. De plus, comme le match avait lieu à 16 h, les rassemblements ont été facilités pour les supporteurs qui n'ont pas hésité à investir les bars et les lieux qui diffusent le match. Si à l'intérieur du stade, seuls quelques journalistes, le staff technique et les personnalités importantes y avaient accès, à l'extérieur, c'est l'ambiance qui était au beau fixe avec une foule en délire.

Education. Le sujet a été discuté à maintes reprises. L'éducation est au plus mal en ce moment, les heures de cours manquent, la « précédente » crise sanitaire n'a pas permis de terminer le programme scolaire, et les enseignants n'ont qu'un mois pour remettre au niveau les élèves. Ce qui suscite l'interrogation des personnes qui n'en ont que faire du football : « est-ce vraiment nécessaire pour un match de football, même s'il s'agit de l'équipe nationale ? Où sont les priorités en ce moment ? », telles étaient les questions revenues le plus souvent à nos oreilles.

Quoi qu'il en soit, une grande partie des Malgaches sont derrière les Barea et estiment qu'ils méritent toute cette attention. D'ailleurs, le président de la République élu est lui-même un grand fan de l'équipe nationale et a assisté à ce match, lui qui a déjà mobilisé de l'aide lors de la dernière participation à la CAN de nos héros nationaux. En tout cas, le temps d'un après-midi, les Malgaches ont pu vivre d'amour et de football et cela leur a permis de respirer un peu après la Covid-19.