Afrique: Action caritative - La communauté camerounaise au chevet des pensionnaires du Foyer Oliva Ulrich

Le Foyer Oliva Ulrich tenu par les servantes du cœur de Jésus existe depuis 2008 et a pour vocation d'accueillir des enfants orphelins, des enfants non scolarisés et des jeunes mères.

La Communauté des Camerounais de Madagascar multiplie les actions caritatives de Madagascar. Samedi dernier, une délégation de cette association a fait le déplacement à Antsirabe pour marquer sa solidarité envers les pensionnaires du Foyer Oliva Uhlrich.

Dons

Une occasion pour les ressortissants camerounais de remettre à ce foyer tenu par les Servantes du Cœur de Jésus, des dons composés de vivres, de produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des jouets et des vêtements. Plus précisément une demi-tonne de riz, des cartons de spaghetti, du savon, de l'huile de cuisine, du haricot et autres denrées alimentaires ont été remis à la structure pour offrir de meilleures conditions de vie à environ 80 enfants et jeunes qui y sont accueillis. « Cette visite au centre était également une occasion pour la communauté de témoigner sa solidarité envers Madagascar et rassurer les responsables du centre sur le fait qu'elles ne sont pas seules dans cette mission sacerdotale d'encadrement, d'éducation et de formation des jeunes surtout en cette période de crise sanitaire », a déclaré Omer Kalameu.

Vocation

Ce geste humanitaire de la communauté camerounaise a été salué par les sœurs responsables du centre. « Ce geste de solidarité de la Communauté camerounaise de Madagascar est une marque d'amour et de sympathie et nous encourage à œuvrer davantage pour ces jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir, s'instruire et devenir des personnes responsables demain. Ces dons arrivent à point nommé pour le grand bonheur des jeunes apprenants du centre. », a déclaré la sœur Marie Ancilla. Rappelons que le Foyer Oliva Uhlrich tenu par les Servantes du Cœur de Jésus existe depuis 2008 et a pour vocation d'accueillir les enfants orphelins, des enfants non scolarisés et des jeunes mères.

Le centre leur offre des formations aux petits métiers pour leur permettre d'être indépendants dans le futur. « Tous les enfants ont les mêmes droits et devraient avoir les mêmes chances pour réussir dans la vie. A travers ce geste fraternel, notre communauté a voulu apporter sa modeste contribution à la réalisation des droits à l'éducation et à la santé des enfants qui sont les futurs acteurs du développement économique du pays.», a conclu Omer Kalameu.