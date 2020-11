Madagascar: Sécurité nationale - La gendarmerie prête à faire face à toutes les menaces

Le général Richard Ravalomanana est déterminé à défendre le régime en place.

Face au contexte actuel où le pays fait face à beaucoup de difficultés, les forces de l'ordre doivent rester vigilantes en tant que premiers responsables de la sécurité et de l'instauration de la paix au pays. La gendarmerie nationale veille toujours à l'évolution de la situation, et ce depuis le moment où le gouvernement a lancé un appel d'alerte sur la gravité des risques encourus par le pays ces derniers temps.

D'une part, on a le match retour opposant les Eléphants de la Côte d'Ivoire et les Barea de Madagascar. Il y a également la préparation des élections sénatoriales qui auront lieu dans les jours qui viennent. Des événements imminents que les forces de l'ordre devront surveiller. Le Secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie auprès du ministère de la Défense nationale (SEG), le général de corps d'armée Richard Ravalomanana, a mis l'accent sur ce sujet hier, lors de l'ouverture de la réunion des grands responsables de la gendarmerie nationale qui se déroule actuellement au Toby Ratsimandrava. C'était une occasion pour lui de réitérer à ses proches collaborateurs, entre autres le commandant de la gendarmerie nationale et les commandants de circonscriptions régionales de la gendarmerie nationale, les missions confiées à son département.

En effet, cette rencontre de haut niveau a pour objectif de fixer de nouvelles stratégies pour mener toutes les actions à entreprendre au niveau de la gendarmerie dans l'avenir, d'une part, et de faire l'évaluation sur ce qui a déjà effectué à propos des directives décidées auparavant d'autre part. D'après lui, une réunion comme celle-ci avait déjà eu lieu l'année dernière, et beaucoup de stratégies et de programmes d'actions y ont été décidés. Ces derniers ont déjà porté leurs fruits. On peut citer par exemple la pacification et la lutte contre les actes de banditisme rural.

La gendarmerie s'est beaucoup impliquée et cela a occasionné beaucoup de pertes humaines dans leur camp. Le SEG l'a mentionné pour rappeler que beaucoup de gendarmes ont perdu la vie dans l'exercice de leur fonction. Devenus martyres, leurs noms seront donnés à des casernes de la gendarmerie en leur hommage. Revenant sur l'ordre du jour de cette réunion des grands responsables des bérets noirs, le général Richard Ravalomanana a tenu à souligner que le renforcement de la coopération avec les autres entités des forces de l'ordre, à savoir l'armée malgache et la police nationale, devra être maintenue.

En ce qui concerne les élections sénatoriales, le SEG a insisté sur le fait que cette échéance risque d'être assez turbulente. Malgré tout, il a rappelé que la gendarmerie doit veiller au bon déroulement de ces élections. Une mission qui entre dans le respect de l'article n° 1 de la loi portant statut et déontologie de cette entité des forces de l'ordre qui consiste à respecter et défendre les Institutions de la République et les intérêts supérieurs de la Nation.

Il est à noter que le Premier ministre et chef du Gouvernement Christian Ntsay est intervenu par téléphone lors de cette réunion. C'était une occasion pour lui de rappeler les décisions prises à la réunion de l'OMC qui s'est tenue à Mahazoarivo, durant laquelle il s'est concerté avec tous les responsables de la sécurité nationale sur les situation actuelle, avec par exemple les manifestations menées par les opposants au régime qui ne cessent de prendre de l'ampleur.