Madagascar: Programme Salama BNI - Un nouveau CSB II à Antanetibe Mahazaza

BNI Madagascar affiche sa solidarité envers les communautés locales.

La BNI Madagascar poursuit ses engagements sociaux. Cette fois-ci, la banque a, dans le cadre du programme Salama BNI, aidé à la construction d'un nouveau Centre de Santé de Base (CSB II) dans la commune rurale d'Antanetibe Mahazaza. Inaugurée, hier, cette nouvelle infrastructure permet à plus de 12.000 habitants, de 18 fokontany, d'avoir accès à des services de santé de base et de proximité.

Le programme Salama BNI a précisément permis la construction du bâtiment principal constitué de sept salles dont une salle d'accouchement et une maternité. L'ensemble du CSB a été équipé en matériels médicaux et mobiliers. Salama BNI a également financé la réhabilitation des bâtiments annexes dont le logement du médecin, le dortoir et la cuisine pour les accompagnateurs des malades.

Au sein du complexe accueillant du CSB, un jardin de plantes médicinales a été aménagé par l'ONG Madagascar Hilfe et la société Parc et Jardin. Les plantes cultivées seront utilisées au bénéfice de la population locale. L'association ANAMED, spécialisée dans ce domaine, a formé les sage-femmes à la préparation de baumes thérapeutiques à base de ces plantes. Par ailleurs, une annexe permet l'organisation de formations et la tenue de séances de sensibilisation.

La construction du CSB II à Mahazaza est un projet mené dans le cadre du programme Salama BNI qui reflète l'engagement de la BNI Madagascar à lutter contre les déserts médicaux à Madagascar. Ce projet a également vu le jour grâce au partenariat entre la Fondation Axian et l'ONG Madagascar Hilfe qui ont participé à travers des apports financiers et logistiques. Un appui technique de l'entrepreneur ECAE, entreprise de BTP, a également permis l'accélération des travaux. L'engagement et l'appui de la commune de Mahazaza, et tout particulièrement de son maire Dr Firmin, ont également contribué à la réalisation de ce projet à fort impact pour le bien-être de la population locale.