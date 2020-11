Afrique du Nord: Sahara occidental, coup d'avance et revanche diplomatiques du Maroc

La concordance, la coïncidence et concomitance des évènements sont assez troublantes et saisissantes. Le regain de tension constaté à Guerguegat, au Sahara occidental entre les Forces armées royales (Far) du Maroc et les membres du Polisario, ces derniers jours, est venu se joindre aux autres évènements de ce mois de novembre remettant en sellette et en scène ce dossier du Sahara occidental.

Chaque début du mois de novembre au Maroc est marqué par ce qui est appelé l'anniversaire de la «Marche Verte», ce mouvement d'ensemble initié par le roi Hassan II pour maquer la «marocanité» du Sahara occidental.

Le 6 novembre dernier était le 45ème anniversaire de cette «Marche Verte» célébrée avec un discours majeur de l'actuel roi Mohamed VI.

Durant ce mois aussi, les Émirats arabes unis ont ouvert un consulat à Layoune, ville phare de ce Sahara occidental.

Il y a eu aussi la résolution 2548 du Conseil de sécurité des Nations unies, prorogeant le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) jusqu'au 31 octobre 2021.

Autant de victoires pour le Royaume chérifien dans un dossier qui lui a donné tant de frictions et de contradictions sur la scène internationale. Ce dossier du Sahara occidental a été à l'origine de son retrait de l'Union africaine en 1984, à l'époque où elle s'appelait Organisation de l'Unité africaine (Oua).

Ces victoires ont, sans doute, poussé les membres du mouvement de libération sahraoui, le Polisario, à se faire entendre, pour éviter que ce conflit s'enlise dans les sables mouvants de l'immense désert du Sahara.

Depuis les années 1970, ce conflit a connu plusieurs développements avec des pics de tension et des déclics diplomatiques entre les acteurs directs et indirects.

Longtemps au cœur de ce dossier et avec un soutien affiché au Polisario, l'Algérie a joué sur cette question qui a ravivé les tensions avec son voisin et rival.

Soutien du Polisario pour des raisons idéologiques et géostratégiques, l'Algérie a porté à bout de bras la question sahraouie pendant de longues années avec des victoires diplomatiques éclatantes.

Avec son histoire de lutte d'indépendance sur la colonisation française, l'Algérie a joué le rôle de grand frère à ces nombreux mouvements indépendantistes et irrédentistes en Afrique.

Mais ce temps où les dirigeants de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd) étaient accueillis à bras ouverts dans certaines capitales africaines et lors de grandes rencontres internationales est aujourd'hui révolu. Une époque qui a correspondu au moment où l'Algérie était en première ligne dans les grands dossiers africains.

Ce pays galvanisé par son passé de combattant et porté par ses ressources naturelles était un passage diplomatique obligé pour la résolution de nombreuses crises africaines.

Aidée par une diplomatie flamboyante et rayonnante, l'Algérie amenait dans ses valises le dossier sahraoui qu'elle avait réussi à imposer dans l'agenda international.

Une grande diplomatie d'Alger qui a aussi donné à l'Afrique des noms comme son ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, ancien commissaire de la paix et de la sécurité au niveau de l'Union africaine ou encore Lakhdar Brahimi, envoyé spécial des Nations unies en Irak et en Afghanistan.

Aujourd'hui, l'Algérie, engluée dans des urgences nationales, a vu sa présence internationale se rétrécir.

Le mouvement de contestation Hirak causant la démission du président Bouteflika et l'organisation de nouvelles élections ont fait replier ce pays sur lui-même, se délestant ainsi de certains de ses engagements moraux et internationaux.

Il s'y ajoute que la montée du terrorisme a fait que les mouvements de libération sont vus d'un autre œil avec le linkage possible avec ces forces interlopes. Le Polisario n'a pas échappé à cette donne.

VERTICALITE AFRICAINE.

Pendant ce temps, le Maroc a intensifié sa présence africaine avec une politique volontariste et avant-gardiste de son roi, en lien avec un programme de développement de ce qui est appelé dans ce pays les Provinces du Sud.

Cet ambitieux programme a permis a beaucoup de villes du Sahara occidental, de Layoune à Dakhla en passant par Smara de se doter d'infrastructures socio-économiques de base et de projets majeurs et structurants comme de grands ports de pêche et de grandes routes.

Le Maroc a combiné ainsi agenda national et international en développant en même temps des relations économiques et diplomatiques avec le sud du Sahara faisant ainsi une verticalité africaine de sa politique étrangère.

Sa volonté d'affirmation comme une grande puissance africaine a été complétée par une reconnexion politique avec son retour à l'Union africaine acté en 2018 et ses désirs d'intégration de la Cedeao. Ses succès diplomatiques, souvent au détriment de son voisin et rival algérien, lui ont permis de jouer dans la cour des grands de la diplomatie africaine.

Devancé par Alger dans la crise malienne, le Maroc est en train de se racheter dans ce pays suite à la mise en place du Conseil national de transition.

La récente visite du ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, dernièrement à Bamako, a montré que le Royaume peut toujours jouer des cartes dans ce dossier.

Le Chérif de Nioro, Bouyé Haïdara, figure emblématique de la vie religieuse et politique malienne, s'est déplacé jusqu'à Bamako pour voir le chef de la diplomatie marocaine alors qu'il n'est pas sorti de sa ville depuis 2016, après son retour d'un séjour médical... à Rabat.

Au delà de la présence de ses grands groupes industriels, de banque, d'assurance et de Btp, le Maroc a développé un soft power très puissant en Afrique subsaharienne basé sur la Tidjania, l'octroi de bourses d'études aux étudiants subsahariens, la desserte par sa compagnie aérienne de plusieurs capitales africaines, entre autres.

Cette avance sur le terrain diplomatique, face à son rival algérien, lui a permis, non seulement de prendre sa revanche, mais aussi de devenir le maître du jeu, dans le dossier du Sahara occidental, et d'y imposer son tempo...