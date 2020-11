Cote d'Ivoire: Bondoukou - Un comité de suivi de la cohésion sociale installé

Evaluer de manière périodique la situation de la cohésion sociale dans le département de Bondoukou, organiser le dialogue communautaire en vue de prévenir et régler les conflits, sensibiliser les communautés à la cohabitation pacifique et au respect de la différence.... Telles sont quelques-unes des missions du comité de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale.

Cette structure a été officiellement installée le 17 novembre à la préfecture de la ville aux mille mosquées. Placée sous la supervision du médiateur délégué du Zanzan, Kouassi Tehua, il comprend les autorités traditionnelles et religieuses, les responsables des organisations de jeunesse, de femmes ainsi que les représentants des communautés ethniques.

En sa qualité de président de ce comité, le préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou, Sory Sangaré, a exhorté chacun des membres à s'investir en vue de la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale et la paix dans le département.

« Je vous invite à rester vigilants et attentifs sur toute l'étendue du territoire départemental », dira le préfet aux membres mis en mission pour sensibiliser les populations et également pour informer le médiateur délégué de toute situation susceptible de troubler la paix et la cohésion sociale.