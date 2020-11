Nigeria: L'Egypte et le Nigéria examinent les moyens de renforcer la coopération dans le secteur de la métallurgie

L'Egypte et le Nigéria examinent les moyens de renforcer la coopération dans le secteur de la métallurgie

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla a examiné mercredi avec le ministre d'Etat nigérian chargé du Développement des mines et de l'acier Uchechukwu Ogah les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la métallurgie et les importants domaines et projets proposés afin d'en tirer le meilleur parti possible à la lumière des opportunités d'investissement prometteuses dont les deux pays jouissent en ce sens.

Le ministre a confirmé que les nouveaux amendements à la loi sur l'exploitation minière avaient réussi à créer un climat d'investissement attractif, car la vente aux enchères mondiale d'or a été récemment lancée sur la base du nouveau système mis en place dans les nouveaux amendements à la loi, qui ont été favorablement accueilli par des sociétés minières internationales.

Il a fait état de la participation de délégations du secteur minier égyptien aux forums internationaux sur les affaires minières qui se tiennent chaque année, tels que les conférences minières au Canada, en Afrique du Sud, en Australie et dans d'autres pays, dans le but de promouvoir l'activité minière en Égypte et les opportunités prometteuses dont l'État dispose dans ce domaine.

Et le ministre de confirmer que la stratégie de développement du secteur de la métallurgie visait, en premier lieu, à tirer profit des richesses minérales de l'Egypte.

Pour sa part, le ministre nigérian a affirmé que son pays œuvrait actuellement à modifier sa loi minière dans le but de tirer le meilleur parti économique des ressources minérales, soulignant que les entreprises égyptiennes ont apporté leur expertise dans plusieurs domaines aux pays africains pendant la présidence égyptienne de l'Union africaine et conformément aux directives du président Abdel Fattah Al-Sissi.