Egypte: Les ministres de l'Electricité et du Logement assistent à la cérémonie de détournement du cours du fleuve Rufiji

Les ministres de l'Electricité et du Logement assistent à la cérémonie de détournement du cours du fleuve Rufiji

Les ministres de l'Electricité et de l'énergie renouvelable Mohamed Chaker et du Logement et des Communautés urbaines Assem El-Gazzar assistent aujourd'hui, mercredi, à la cérémonie de détournement du cours du fleuve Rufiji dans le cadre du projet de construction du barrage Julius Nyerere pour la génération de l'énergie hydroélectrique d'une capacité de 2115 MW sur le fleuve Rufiji dans la gorge de Stiegler en Tanzanie, et ce en présence du Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa.

Le ministre du Logement a indiqué que le projet du barrage de Julius Nyerere avait été réalisé par le consortium des compagnies El Moqaweloun El Arab et El sewedy Electric, ajoutant que l'accord, d'une valeur de 2,9 milliards d'USD, avait été signé en décembre 2018 en présence du président tanzanien et du premier ministre égyptien, Moustafa Madbouly pour la mise en oeuvre du projet de construction d'un barrage sur le fleuve Rufiji pour la génération de 6307 mille mégawattheures par an, ce qui est suffisant pour la consommation d'environ 17 millions de foyers tanzaniens.

Il a ajouté que le barrage contrôlait les inondations pour protéger l'environnement contre leurs dangers et des marécages, et pour stocker environ 34 milliards de mètres cubes d'eau dans un nouveau lac de manière à garantir la disponibilité permanente de l'eau tout au long de l'année à des fins agricoles et à préserver la vie dans l'une des plus grandes forêts d'Afrique et du monde.