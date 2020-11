Egypte: Lancement de l'initiative du centre de technologie mobile

Le ministère du Plan et du développement économique a lancé, conjointement avec le ministère du développement local et les gouvernorats, l'initiative du centre de technologie mobile pour dispenser des services municipaux aux citoyens et ce dans le cadre de la vision de l'Etat pour promouvoir le niveau de services fournis aux Égyptiens.

Le ministère du plan étalera sa vision liée au centre lors du Salon CAIRO ICT 22 prévu en novembre courant.

Dans un communiqué publié mercredi, la ministre du Plan et du développement local, Hala El-Saïd, a noté que le centre devait se rendre aux citoyens, dans leurs domiciles, pour leur achever les services municipaux en un temps record; ceci afin de réaliser la politique de l'État qui consiste à fournir une vie décente aux citoyens et à accélérer la réalisation de leurs services de la manière la plus simple et la plus efficace possible, en plus de maximiser les ressources de l'État en les encourageant à payer sans délai les redevances de l'État.

Et d'ajouter que le centre sera lancé, comme première étape, à Héliopolis au Caire et sera ensuite généralisé dans tous les gouvernorats de la république.