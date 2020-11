Egypte: Signature de deux protocoles pour soutenir les bénéficiaires du projet de bonification de 1,5 million de feddans

Le ministre de l'Agriculture El-Sayed El-Qusseir a assisté mercredi à la signature de deux protocoles de coopération pour le soutien des bénéficiaires du projet de bonification de 1,5 million de feddans.

Les protocoles - signés par le secteur de l'agriculture mécanisée issu du ministère et la compagnie de développement de la nouvelle campagne égyptienne et entre cette dernière et la Banque agricole égyptienne - visent à réaliser un développement durable, créer des sociétés intégrées, contribuant ainsi à réduire le déficit alimentaire et à assurer la sécurité alimentaire.

Le ministre a dit que les protocoles avaient pour but de renforcer la coopération commune pour dispenser des services bancaires et de mécanisation agricole aux bénéficiaires du projet et financer leurs projets.

Cette coopération, a ajouté le ministre, vise à fournir des services de mécanisation agricole, des systèmes modernes d'agriculture et de bonification des terres, outre des systèmes d'irrigation modernes.