Maroc: Le peuple marocain célèbre l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa

Rabat — Le peuple marocain et la Famille Royale s'apprêtent à célébrer, jeudi, l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, qui continue de se distinguer par son engagement personnel aussi bien dans les domaines de la bienfaisance et de la diplomatie, que de la culture et du climat.

Comme chaque année, le 19 novembre se veut l'occasion idéale de revenir sur les activités à travers lesquelles Son Altesse Royale s'est grandement illustrée, marquant par son dévouement et sa passion, l'histoire et la mémoire.

C'est ainsi que le 29 septembre 2020, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hilale, mettait en avant lors d'un événement co-organisé sous un format virtuel par la mission permanente du Maroc auprès des Nations-Unies à New York, l'initiative "African Youth Climate Hub" visant à promouvoir les idées et les solutions des jeunes africains pour le Climat, lancée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Le 02 juillet 2020, dans le cadre des "initiatives pédagogiques et humanitaires entreprises par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa", c'est un total de 250 tablettes numériques qui était remis aux élèves de 24 écoles primaires, situées dans des zones montagneuses de la province de Midelt.

Le 14 février 2020, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidait le Conseil d'Administration de cette Fondation, consacré à faire un point d'étape sur l'état de conservation du patrimoine culturel de la ville et dresser le programme des actions qui seront menées durant l'année en cours.

Le 06 du même mois, Son Altesse Royale présidait à la Foire internationale de Casablanca, l'ouverture de la 26ème édition du Salon International de l'Édition et du Livre (SIEL), tenue sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En fin d'année dernière, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa présidait, le 23 décembre 2019 à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l'ambassade d'Australie et la Fondation diplomatique, à l'occasion de laquelle l'Ecu de la fondation diplomatique avait été remis à Son Altesse Royale.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur d'Australie au Maroc, Berenice Owen-Jones, avait exprimé sa "haute estime" et sa "sincère gratitude" à SAR la Princesse Lalla Hasnaa pour son engagement personnel en faveur de la cause de la bienfaisance.

Par ailleurs, Son Altesse Royale la Princesse présidait le 09 décembre de la même année à Rabat le Conseil d'administration de la Fondation pour faire le bilan de l'année écoulée.

Un jour avant, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente d'honneur de l'Association Al-Ihssane, présidait à la maison d'enfants Lalla Hasnaa à Casablanca, la cérémonie de célébration du 30ème anniversaire de cette association, au cours de laquelle Son Altesse Royale avait aussi procédé à l'inauguration de l'exposition "L'art au service des bébés et enfants sans famille".

Le 30 novembre, Son Altesse Royale présidait au Palais des Congrès à Marrakech un dîner offert par SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech.

Le 20 novembre 2019 à Los Angeles, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa présidait un Dîner de Gala organisé par la Congrégation "Em Habanim Sephardic Congregation and Community Center", honorant la Dynastie Alaouite en tant que "Dynastie de Tolérance".

Lors de ce dîner de Gala, SAR la princesse Lalla Hasnaa avait procédé, au nom de SM le Roi, à la décoration de personnalités juives marocaines de Wissams royaux et avait reçu le Livre d'Or.

Avec des actions et activités diverses et diversifiées, SAR la Princesse Lalla Hasnaa fait montre d'une détermination et d'un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d'inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.