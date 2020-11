Madagascar: Danse digitale - Rencontre entre la danse urbaine et l'art visuel

Moustik crew animera la piste de danse ce jour.

Ce jour à 14 heures, la scène de l'Alliance française d'Antananarivo sera animée par une création originale, la « danse digitale ». Le but est de rompre les frontières entre arts visuels et arts vivants. Comme l'année précédente, la compagnie de danse « Moustik Crew » participera à l'événement. Connu pour sa participation au championnat du monde de danse urbaine « Battle of the year » en 2017, ce collectif n'en est pas à son premier coup d'essai.

En plus de la participation de Moustik crew, deux vidéastes et un illustrateur réaliseront une performance unique où se combinent danse urbaine, projection vidéo et dessins animés. « En plus de distiller une vision poétique et artistique, le spectacle se veut résolument novateur grâce notamment à l'utilisation d'une technologie de captation en direct des mouvements des danseurs », ont confié les organisateurs.

Danse digitale est un rendez-vous des passionnés de danse et d'art visuel. « Le spectacle est un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour les fans de danse urbaine, d'images en mouvement mais aussi pour tous ceux qui veulent passer un moment riche en émotions et hors du temps », ont ajouté les promoteurs. Dans le cadre du respect des mesures sanitaires, les places sont limitées à 200 personnes.