Afrique: Au Sénégal, Sadio Mané aligne les records

Le Joueur Africain de l'année 2019, Sadio Mané, n'a pas été seulement décisif lors de la double confrontation contre la Guinée Bissau comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021, mais il a aussi battu le record de buts de la légende du football sénégalais, Jules Bocandé (20 buts) et égalé El Hadj Diouf (21 buts).

Dans un match très serré joué au stade Lat Dior de Thiès, mercredi 11 novembre dernier, le Sénégal venait d'obtenir un penalty. Les rares privilégiés qui ont pu accéder au stade se posaient la question de savoir quel joueur allait exécuter la sentence.

Finalement, c'est le leader technique des Lions qui a pourtant raté deux penaltys en phase finale de CAN 2019 et qui avait promis de ne plus tirer des penaltys, qui se saisit du ballon. Au grand soulagement du public, d'un tir tendu, il a battu le gardien des Djurtus.

Un but qui a permis de libérer les Lions mais aussi à Sadio Mané de marquer son 20e but en sélection nationale et égalant ainsi la Légende sénégalaise, Jules Bocandé (1985-1992).

Et le numéro 10 sénégalais qui a débuté sa carrière internationale en 2012, après avoir libéré les siens, a décidé de mettre la cerise sur le gâteau en offrant une passe décisive pour le but du 2-0 à Opa Nguette.

Autre lieu, autre exploit

Dimanche dernier, le Sénégal peinait à battre la Guinée Bissau à l' "Estádio Nacional 24 de Setembro".

Après avoir raté une première occasion en première période, Sadio Mané est à la réception d'une transversale du nouvel arrivant Franck Kanouté à la 82e minute. Après un une-deux avec Habib Diallo, il bat de près le portier bissau-guinéen pour le but de la victoire 1-0.

Un but qui conforte l'invincibilité du Sénégal dans sa poule et valide son ticket pour Cameroun 2021.

Et pour Sadio Mané en plus du costume de héros du match, il a fini d'égaler les 21 buts marqués par le double lauréat du trophée du meilleur Joueur Africain, El Hadj Diouf (2000-2008) en sélection.

Si le natif de Bambali (sud du Sénégal) âgé de 28 ans, n'est encore qu'à une récompense aux CAF Awards contrairement à Diouf, ce dernier comme pour une passation de pouvoir, a loué les qualités de l'attaquant de Liverpool avant de mettre en avant sa place en équipe nationale du Sénégal.

"Sadio Mané est un footballeur de dimension mondiale et son rôle est aussi de trouver la solution pour l'équipe nationale quand le match est fermé", a ajouté Diouf, nouvel Ambassadeur de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui était de la délégation sénégalaise à Bissau.