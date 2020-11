Soudan: Hamdouk affirme le souci du Soudan à coopérer pleinement avec l'UNTAMS

Khartoum — Le Premier Ministre, Dr. Abdullah Hamdouk, a affirmé la disposition du Soudan à coopérer pleinement avec la Mission intégrée des Nations Unies pour l'appui à la transition du pays (UNTAMS) moyennant le comité national chargé d'agir avec la mission et la coordination avec les ministères et institutions soudanais de compétence.

Dr Hamdouk a rencontré mardi à son bureau la Chargée d'Affaires d' (UNTAMS) Mme Stephenie Curry, en présence du chef du Comité National pour la coordination avec la Mission des Nations Unies, Ambassadeur Omar Sheikh, qui a dit à la presse que la réunion a passé en revue les tâches de la mission qui commenceront au début de Janvier prochain, indiquant que Mme Curry a affirmé la disposition de l'ONU à mettre en œuvre les quatre objectifs stratégiques énoncés dans la résolution n ° (2524) du Conseil de sécurité relative au soutien la transformation politique et le travail vers une gouvernance démocratique, la consolidation des concepts des droits de l'homme, l' assistance technique dans les processus électoraux et l'élaboration de la constitution, en plus de l'aide à la réalisation et à la construction d'une paix compréhensive et la mobilisation des ressources de développement et économiques pour mettre en œuvre ces objectifs.

De son côté, la Chargée d'Affaires d' (UNTAMS) a exprimé le plaisir à son arrivée au Soudan et a affirmé la disposition de l'ONU à soutenir le Soudan à toutes les étapes du processus de transition politique.