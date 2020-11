Afrique Centrale: Projets intégrateurs - 3,8 milliards d'euros levés en faveur de l'Afrique centrale

Des investisseurs européens se sont engagés, le 17 novembre, à mobiliser 2497 milliards francs CFA, soit 3,8 milliards d'euros, pour financer la réalisation des projets intégrateurs à fort impact socioéconomique dans l'espace communautaire.

La table ronde pour le financement d'infrastructure de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale(Cémac) a permis de mobiliser l'ensemble des financements attendus. « Nous avons pu lever 3,8 milliards d'euros, au lieu des 3,4 milliards recherchés au départ », s'est satisfait Pr. Michel-Cyr Djiena Wembou, le secrétaire permanent du Programme de réformes économique et financière (PREF-CEMAC), à l'initiative de l'évènement.

Des réactions se sont succédé pour saluer le succès de la table ronde des investisseurs, la première rencontre du genre organisée par la sous-région. Le président du PREF-CEMAC, le ministre congolais de l'Économie, de l'Industrie et du Portefeuille public, Gilbert Ondongo, s'est réjoui, quant à lui, de la mobilisation des bailleurs de fonds et leur détermination à investir en faveur des projets intégrateurs de la CEMAC et aux mieux-être de ses 55,8 millions de ressortissants.

Les projets d'infrastructures soumis lors de la table ronde sont des accélérateurs de la croissance, d'après Gilbert Ondongo, notamment en matière de l'amélioration des services publics de l'électricité et de l'eau, de la santé, de l'éducation, des transports, des télécommunications. Ils vont également faciliter le déploiement et le développement des activités économiques, à travers la création des richesses, à la réduction de la pauvreté.

« Cette table ronde a eu le mérite incontestable de faire faire à la CEMAC un pas en avant supplémentaire, sur la route de sa dotation en infrastructures nécessaires à son développement », a-t-il déclaré.

Il faut souligner que la rencontre des investisseurs s'est déroulée en format hybride, des échanges en présentiel et en visioconférence. En plus des investisseurs français et européens, des partenaires traditionnels de la sous-région ont effectué le déplacement de Paris, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies. Des ministres sectorels de la sous-région ont été aussi présents à l'évènement.

Au total onze projets intégrateurs ont été présentés à la table ronde, notamment la construction du barrage de Chollet entre le Congo et le Cameroun ; de la route bitumée Ouesso-Bangui-N'Djamena ; du pont Kribi-Campo-Bata reliant le Cameroun et la Guinée équatoriale ; du port sec de Beloko sur le corridor Douala-Bangui ; du port sec de Dolisie sur le corridor Congo-Gabon ; de la ligne d'interconnexion des réseaux électriques Cameroun - Tchad.