Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Le PAM salue la numérisation de l'assistance humanitaire

Arrivé en fin de mandat, le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Jean Martin Bauer, a fait ses adieux à la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Dinga Dzondo. Il a salué le fait que le Congo ait fait usage des moyens numériques pour assister les populations en détresse.

« On a pu prouver au monde que le Congo peut utiliser les instruments numériques pour apporter assistance aux populations en période de crise », a déclaré, Jean Marin Bauer, faisant allusion à l'utilisation de la technologie Scope et des cash transferts qui ont été expérimentés dans les départements du Pool, de la Bouenza, de Brazzaville et de la Likouala.

L'assistance alimentaire et humanitaire en faveur des victimes de la crise dans le département du Pool en 2017 et 2018, l'arrivée massive des déplacés de la province de Yumbi République démocratique du Congo dans le département des Plateaux particulièrement à Bouemba et Makotipoko, les inondations dans la zone septentrionale du pays, le programme des cantines scolaires sont autant de dossiers que le diplomate onusien et la ministre Antoinette Dinga-Dzondo ont passés en revue.

Evoquant les grandes réalisations du PAM, Jean Marin Baueur, a rappelé que l'agence onusienne a pu introduire dans l'utilisation des produits agricoles locaux notamment l'utilisation de la farine de manioc pour les distributions aux personnes sinistrées et dans les cantines scolaires. « Cela montre que les programmes d'aides alimentaires peuvent s'arrimer à la production agricole locale et jouer un grand rôle de facilitateur pour les petits producteurs qui peuvent trouver là un marché et ainsi renforcer les chaînes de valeur congolaise », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, les groupements agricoles ont bénéficié des équipements de transformation : râpes, broyeurs, semouleurs... afin d'augmenter leur production. Dans le cadre du « ProManioc » pour le renforcement de la chaîne de valeur artisanale du manioc, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par PAM, un accent particulier sera mis sur la transformation du manioc en plusieurs autres produits alimentaires. « Malheureusement, je ne serais pas là pour voir l'évolution de ce projet » a-t-il regretté rassurant que la coopération entre le Congo et le PAM a des jours meilleurs devant elle.