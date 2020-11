Centrafrique: HCR - Rapatriement des réfugiés centrafricains de la RDC

L'opération de rapatriement librement consenti des réfugiés centrafricains avait commencé en novembre 2019 mais elle a été suspendue en mars 2020 à cause de la fermeture des frontières à la suite de la pandémie de covid-19.

Le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) a récemment aidé des centaines de réfugiés originaires de la République centrafricaine (RCA) à rentrer dans leur pays. C'est la première opération de ce type depuis que la pandémie de covid-19 avait forcé des pays à la fermeture de leurs frontières. A en croire cette agence onusienne, quelque quatre cent soixante-quatorze réfugiés centrafricains ont pu quitter le camp de Mole pour se rendre à Zongo, dans la province du Sud-Oubangui, au nord de la RDC, dans deux convois de vingt véhicules dont six camions et trois cars depuis le 10 novembre. Ils ont poursuivi leur voyage en bateau avec une traversée sur le fleuve Ubangi jusqu'à Bangui, la capitale de la République centrafricaine.

Dans le souci de limiter le risque de contagion pendant l'opération de retour, le HCR et ses partenaires ont renforcé les dispositifs habituels au niveau des soins de santé et de l'assainissement. Ces mesures comprennent la fourniture de masques et des contrôles de température ainsi que l'installation de stations supplémentaires pour le lavage des mains. Pour faire respecter la distanciation physique, le HCR a réduit à soixante-cinq personnes le nombre de réfugiés par convoi pour favoriser la distanciation physique.

Le représentant adjoint du HCR en RDC, Pierre Atchom, a indiqué que la pandémie de coronavirus a mis fin aux rêves des réfugiés de rentrer chez eux, comme à beaucoup d'autres aspirations humaines, «Cette reprise des retours de réfugiés marque un nouveau chapitre dans la vie de nombreux réfugiés. Ils peuvent rentrer chez eux, retrouver leur pays, laissant derrière eux leur vie d'exilés », a-t-il ajouté.

Avec l'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les quartiers de Bangui ainsi que dans les régions de Lobaye et d'Ombella M'poko en République centrafricaine, plus de quinze mille réfugiés se trouvant dans les provinces de Nord- et du Sud-Oubangui en RDC ont déjà signé pour un rapatriement volontaire. Le rapatriement librement consenti, lorsque les conditions le permettent, reste la solution privilégiée pour de nombreuses personnes qui avaient été contraintes de fuir leurs foyers. Le HCR prévoit d'aider quelque quatre mille personnes d'ici la fin 2020, ce qui portera le total à sept mille depuis juillet 2019.