Congo-Brazzaville: Basket-ball - La 37e Coupe du Congo démarre avec les restrictions dues à la Covid-19

La 37e édition de la Coupe du Congo de basket-ball a démarré, le 15 novembre, au stadium des martyrs à Kinshasa, dans des conditions particulières dues à la pandémie de covid-19. Pour cette journée d'ouverture de la compétition, deux matchs ont été prévus. En première rencontre chez les dames, Makomeno de Lubumbashi, tenant du titre, s'est imposé face à Tourbillon de Kinshasa par 64 points à 29. Et en version masculine en deuxième explication, BC Mazembe de Lubumbashi a dominé Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa par 74 points à 47.

En deuxième journée de la compétition le 16 novembre, les dames de Radi de Lubumbashi ont battu celles de V.Club de Kinshasa par 51 points à 31. Arc-en-ciel de Kinshasa s'est incliné devant Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) par 30 points à 61. Chez les messieurs, The First a eu raison de Don Bosco de Lubumbashi par 62 points à 47. Terreur de Kinshasa a battu V.Club par 58 points à 45 au terme d'une partie assez disputée. Et Espoir Fukash a été sans pitié face à Bjs Manika de Lualaba par 103 points à 45.

Le programme des matchs du mardi 17 novembre prévoyait les rencontres CNSS contre Tourbillon chez les dames, et en version masculine Don Bosco contre Société congolaise des transports et ports -SCTP- (ex-Onatra), ainsi que Terreur face à The First, Mazembe face à Manika et New Gen de Kinshasa face au BC Lupopo de Lubumbashi.