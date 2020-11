Maroc: Le Président tunisien félicite SM le Roi à l'occasion de la Fête de l'indépendance

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président tunisien, Kaïs Saïed, à l'occasion de la Fête de l'indépendance.

"A l'occasion de la commémoration du glorieux jour de l'indépendance du Royaume du Maroc frère, je présente à Votre Majesté, en mon nom propre et au nom du peuple tunisien, nos félicitations les plus sincères et nos vœux fraternels les meilleurs de santé et de bonheur et au peuple marocain frère de davantage de progrès, de prospérité et d'immunité", a écrit le président tunisien dans ce message.

M. Kaïs Saïed a, par ailleurs, rappelé les immenses sacrifices consentis par le peuple marocain pour décrocher sa liberté et sa dignité, ainsi que ses luttes de longue haleine et ses épopées héroïques pour construire son État indépendant et réaliser son développement.

Le président tunisien a réitéré à Sa Majesté le Roi sa ferme volonté "de continuer à consolider les consultations et la coordination bilatérales et d'œuvrer de concert pour hisser aux meilleurs rangs la marche distinguée de coopération entre les deux pays, implorant le Tout-Puissant de couronner les efforts conjoints de succès afin de consolider davantage les liens de fraternité solide entre les deux peuples frères".