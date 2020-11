Sénégal: Civisme fiscal - Le rétablissement du contrat de confiance s'impose

Les structures du département des Finances et du budget sont convaincues que le rétablissement du contrat de confiance entre l'Etat et les assujettis à l'impôt est nécessaire pour faire face aux nombreux défis des politiques publiques.

Les responsables l'ont fait savoir hier, mardi, lors d'une session de sensibilisation du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes), organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf).

Misant essentiellement sur la mobilisation de recettes fiscales pour mettre en œuvre ses politiques publiques, structurée en recettes fiscales provenant des taxes sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les biens et les services autres que la Tva représentent respectivement 34% et 27% en 2018.

Toutefois, l'assiette fiscale doit être plus élargie et maitrisée pour atteindre les critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) de l'ordre de 19% contre 16% de pression fiscale actuelle.

Et pour ce faire les structures relevant du ministère des Finances et du budget à savoir la Dgid, les Douanes, la Dgcpt et la Cciad s'accordent sur la nécessité de promouvoir le civisme fiscal, mal en point par une large communication à l'endroit des assujettis aux fins d'avoir une pression fiscale équitable, juste et efficiente au profit de l'économie Sénégalaise qui, à l'image des économies mondiales, continue de pâtir de la crise sanitaire.

En d'autres termes, le rétablissement du contrat de confiance entre l'Etat et les citoyens est plus que nécessaire et urgente pour faire face aux nombreuses difficultés de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des politiques publiques dans un contexte de raréfaction de ressources financières.

Les responsables l'ont tour à tour soutenu dans leur communication lors d'un atelier de sensibilisation des journalistes économiques du Sénégal, organisé hier mardi, par l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) autour du thème: «Education financière-esprit entrepreneuriat-civisme fiscal».

Ainsi pour le chef de bureau de la communication et des relations publiques des Douanes, le colonel Alpha Touré Diallo, restaurer la confiance entre l'Etat et les citoyens va considérablement augmenter l'assiette fiscale qui par ricochet permettra à l'Etat de dérouler ses politiques de développement en prenant en charge les besoins vitaux de ses populations.

A la question de savoir si le citoyen lambda peut s'acquitter de ses obligations fiscales alors qu'il peine à avoir accès aux services sociaux de base, Habid Ndao, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) dira que payer l'impôt est une obligation et qu'on soit vivant ou mort, on le paie.

«Aujourd'hui, on note un physique rattrapage infrastructurel sur tout le territoire national surtout en milieu rural. Ainsi, de nombreux défis sont à relever en même temps. D'où la difficulté d'avoir en place tous les services sociaux de base.

Pour autant, personne ne doit prévaloir cela pour s'y astreindre. En conséquence, nous devons tous payer l'impôt pour augmenter les marges de manœuvre de nos politiques publiques».

Pour s'en convaincre, il cite en exemple le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) qui vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques.

Pour le directeur des études et suivi évaluation de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide (Der) Amadou Bao, «l'Etat consent d'énormes efforts en termes de mobilisation des ressources avec l'appui considérable de ses partenaires au développement, mais pour une viabilisation des actions, d'importantes ressources financières doivent être mobilisées à travers l'élargissement de l'impôt équitable et juste».

Au sujet de la Der, il estime que seule la mobilisation des recettes fiscales peut donner un franc succès aux initiatives des hommes et femmes compris entre 18 et 40 ans visés par la Der.