Maroc: Fête de l'indépendance - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Roi de Bahreïn

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l'occasion de la Fête de l'indépendance.

A l'occasion de ce glorieux anniversaire, le Roi de Bahreïn a exprimé à SM le Roi Mohammed VI, en son nom et en celui du peuple du Royaume de Bahreïn, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur et pour le peuple marocain frère avec davantage de progrès et de prospérité, et de renforcer davantage les liens de fraternité entre les deux pays et peuples frères dans le durabilité et la pérennité.