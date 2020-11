Ile Maurice: Union-Park - Roshni veut encourager l'entreprenariat

Mettre sa connaissance en entreprenariat au service des autres. C'est l'un des objectifs que s'est fixé Bindya Mahadew, plus connue comme Roshni. Elle est, en effet, l'une des candidates du Mouvement Civic du village d'Union Park .

Fort de ses treize ans d'expérience en tant que femme entrepreneure, elle souhaite non seulement partager son savoir-faire, mais aussi ramener d'autres personnes ressources dans son village pour en faire bénéficier les habitants. «Pendant le confinement, on a tous connu des moments pénibles en raison des prix exorbitants des légumes. D'où l'idée de faire venir des personnes ressources qui vont enseigner l'agriculture biologique et l'aquaculture aux villageois. Je veux encourager les gens à aller vers l'entreprenariat», indique celle qui est aussi un membre exécutif de la Mauritius Women Entrepreneurs Cooperative Federation. Sans oublier le recyclage des objets en plastique, par exemple, pour en faire des produits artisanaux.

Bindya Mahadew, 40 ans, a aussi pensé à offrir plus de loisirs aux villageois. «Hormis le terrain de foot et celui de pétanque, il n'y a pas vraiment d'activités récréatives. On peut, notamment, organiser des ateliers culinaires pour les dames et des quiz pour les enfants», affirme-t-elle. Autre projet qui lui tient à cœur : la sensibilisation par rapport aux valeurs humaines, car on a beaucoup de problèmes de société. Mariée à un prêtre, Bindya Mahadew est mère d'une fille de 20 ans et d'un fils de 15 ans. Elle est également détentrice d'une maîtrise en digital marketing.