Sénégal: Grand marché - Bambilor étrenne un joyau «moderne et fonctionnel»

Dans le cadre de l'inauguration du grand marché de Bambilor et de la réception d'un corbillard, don de Pétrosen, hier, mardi 17 novembre, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndèye Saly Diop Dieng a effectué une tournée dans la commune dirigée par le député-maire Ngagne Diop.

Occasion pour le ministre de révéler que « la Padess, avec l'appui de la coopération italienne, est en train de construire à la cité Lébou Gui un centre de santé incluant une maternité ... »

S'exprimant à l'occasion de l'inauguration du marché qui porte le nom de Mame Awa Ndir, exploitante agricole, première chef du village de Bambilor en 1930, le ministre Ndèye Saly Diop Dieng dira :« Pour en venir, au nouveau marché dont nous venons de couper le ruban symbolique, je constate qu'il est moderne et offre les commodités nécessaires à l'exercice des activités marchandes et dans des conditions décentes.

Après la construction de quatre marchés de village et d'un Hôtel de Ville qui ouvre la voie à la modernisation des services municipaux, cette nouvelle acquisition témoigne que la Commune de Bambilor déroule lentement mais sûrement sa marche vers le développement et l'amélioration des conditions de vie de ses populations ».

Et le mire de poursuivre : « Ce nouveau marché, par sa taille et par le rayonnement qui en est attendu, devrait constituer un levier important dans la structuration du système de production, de gestion et d'échange des biens et services dans la Commune voire dans le département ». .

J'ai été heureuse d'entendre les commerçantes, en dignes héritières de leur marraine Mame Awa Ndir, s'engager à prendre soin du nouveau marché et à en faire un bon usage dans le but de renforcer davantage leur pouvoir économique.

Sachant que cet engagement que je magnifie s'inscrit bien dans la perspective de l'autonomisation de la femme qui est au cœur du Plan Sénégal émergent (PSE), vous disposerez de l'accompagnement de mes services.

Ainsi, dans le cadre du Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS), mon département, avec l'appui de la Coopération italienne, est en train de construire à la Cité Lébou Gui, un poste de santé incluant une maternité et des logements pour l'Infirmier et la sage-femme pour un coût de 93 856 052 F CFA dont 16 000 000 en équipements ».

Le ministre Ndeye Saly Diop Dieng a profité par ailleurs de la journée pour visiter le Centre d'administration et de formation (CEDAF) de Bambylor qu'elle dit vouloir changer en Centre d'autonomisation de la femme pour l'amélioration de statut social de la femme sénégalaise et des conditions de vie sociale.

Madame Mbengue, Ndeye Fatou Sarr, directrice de la CEDAF a exposé pour sa part les difficultés que les élèves rencontrent durant leurs formations au ministre qui, à son tour, a promis de les renforcer en matériel mais aussi d'augmenter les filières de formation pour une meilleure formation professionnelle des jeunes filles.