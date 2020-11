Sénégal: Saint-Louis - Mise en œuvre de la contribution de plan international au plan ORSEC

Les responsables du bureau Saint-Louis de l'ONG Plan International ont remis hier, mardi 17 novembre, un important lot de produits d'hygiène et sanitaires, de produits de premiers secours et de petits matériels qui sont destinés à 500 filles/femmes.

Ces dernières furent ciblées dans les 05 communes que sont Saint-Louis, Ndiébène Gandiol, Ross Béthio, Diama et Ronkh.

C'est une enveloppe de 10 millions FCFA qui a été mobilisée par Plan International pour venir en appui au Plan Orsec mis en place par l'État du Sénégal.

Cet appui du bureau Saint-Louis de l'ONG Plan International s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement à l'endroit de l'État du Sénégal dans le déroulement de son plan d'action relatif au Plan Orsec.

Ainsi, soucieux de la situation actuelle de vulnérabilité des populations dans ses zones d'intervention, l'ONG Plan International Sénégal a décidé de mobiliser un budget de 10 millions FCFA pour apporter sa contribution au Plan Orsec.

"Cette enveloppe fut dégagée pour l'acquisition de produits d'hygiène et sanitaires, de produits de premiers secours et de petits matériels destinés à 500 filles/femmes ciblées dans les communes de Saint-Louis, Ndiébène Gandiol, Ross Béthio, Diama et Ronkh", a renseigné Mme Fatou Kiné Ndiaye, Directrice par intérim du bureau Saint-Louis de l'ONG Plan International.

L'objectif est de permettre aux populations sinistrées et en particulier à ces 500 filles / femmes vivant dans les communes ciblées de pouvoir disposer d'un appui afin qu'elles puissent faire face aux effets de l'inondation.

Il s'agissait, en plus des 500 kits hygiéniques et sanitaires, de briefer les acteurs sur les aspects liés à la sauvegarde des enfants et des jeunes dans cette situation d'urgence ; de briefer les coordonnateurs des animateurs communautaires sur certains dangers pour les bénéficiaires liés à la mauvaise gestion des produits ; de briefer tous les participants en particulier les coordonnateurs des animateurs communautaires sur les mesures barrières contre la Covid-19 à respecter durant tout le processus de distribution et enfin d'appuyer l'État dans le déroulement de son Plan Orsec.

"Chacune de ces 500 filles recevra un kit d'une valeur environ de 20.000 FCFA pour un montant global de 10 millions FCFA pour ces 05 communes ciblées à savoir Saint-Louis, Ndiébène Gandiol, Ross Béthio, Diama et Ronkh. Il s'agit des communes qui étaient impactées par les récentes inondations", a-t-elle ajouté.

Venu présider cette cérémonie, l'adjoint au Gouverneur de Saint-Louis en charge des affaires administratives, Khadim Hanne, y a marqué son entière satisfaction à l'endroit des responsables de l'ONG Plan International Sénégal tout en se réjouissant de ce partenariat. "C'est ce qu'on attend des partenaires.

Qu'en des moments difficiles, dans des circonstances pareilles, que les partenaires au développement puissent appuyés les efforts de l'État. Et c'est ce que Plan International Sénégal a compris faisant ce geste", s'en est réjoui Khadim Hanne.