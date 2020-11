Gabon: "L'Entrepreneuriat - Une économie innovante et productive" dixit Clara Rosa Mouk

L'entrepreneuriat social et solidaire, nous fait savoir, Clara Rosa Mouk, Assistante-stagiaire commercial, constitue le levier d'une économie innovante et productive. Il est avant tout, selon elle, le fruit d'entrepreneurs, qui investissent et développent des projets pour contribuer à l'employabilité et solidaire et le développement des communautés à la base. Dans ce libre propos, la jeune gabonaise en profite et célèbre la semaine mondiale de l'entrepreneuriat tout en invitant les étudiants à s'adonner à cette économie innovante et productive.

En guise de définition, l'entrepreneuriat englobe toutes les activités, qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise et qui, a pour but de créer de la valeur ajoutée. Ce secteur concerne aussi des formes d'organisation à but non lucratif et capitaliste. C'est le cas de l'entrepreneuriat social, qui favorise l'économie sociale et solidaire. Pour se lancer dans cette forme d'économie, le jeune étudiant devrait prendre part à un boot camp. Car, la création des nouvelles entreprises est un moteur essentiel de la croissance économique.

Lors de ce camp, les jeunes participeront à un hackathon où ils seront regroupés dans un workshop. Chacune des parties prenantes présentera un executive summary de leur startup via un pitcher bien argumenté auprès des business angel. Ce jeu de rhétorique a pour objectif de sélectionner leur entreprise après être passé par un hub afin de bénéficier d'un crowfunding pour engraisser leur love money

La prochaine étape consiste à entrer dans un Fablab destinée pour la création d'un prototype dont le lancement se fera grâce un lean-startup. Pour élaborer leur plan d'investissement, les jeunes s'ouvriront au benchmarketing pour mieux déterminer l'emplacement de leurs produits grâce aux données du marketing de niche.

Le développement de leur network permet de choisir les stratégies commerciales adaptées à leurs produits soit en B to B, soit en B to C. Conscient que leurs produits s'appuient sur l'open innovation. Ils pourront alors bénéficier de l'aide destinée à l'auto-emploi des jeunes pour enclencher leur fond d'amortissement et saisir de nouvelles opportunités.

Clara Rosa MOUK

Assistante-stagiaire commercial