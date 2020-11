Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Réseau des patriotes congolais s'installe dans la Bouenza et le Niari

Le président de l'association Réseau des patriotes congolais, Lefé Rossy Obia, a récemment installé les coordinations départementales de la Bouenza et du Niari, dans la partie sud du pays.

Créé il y a un an, le Réseau des patriotes congolais, une association à caractère socio-culturel et apolitique, est désormais présente à Dolisie, dans le Niari, et à Nkayi, dans le département de la Bouenza.

En effet, dans le Niari, la charge est confiée à Nece Mitadi et dans la Bouenza à Grégoire Ndzaba. Le Réseau des patriotes congolais a, entre autres missions, de participer aux débats démocratiques ; promouvoir et défendre les valeurs morales et citoyennes ; promouvoir l'entrepreneuriat et la création d'emplois ; former les jeunes leaders animés d'un élan patriotique.

Selon Lefé Rossy Obia, cette association est née d'un constat et d'un besoin : offrir aux jeunes congolais de tout genre, l'opportunité d'exprimer leur savoir, par le verbe et non la violence. Ce réseau est, a-t-il dit, un cadre de rencontre pour permettre à la jeunesse de s'exprimer, de débattre sur tous les maux qui les minent.

« Les jeunes congolais ont des aspirations, des jugements. La critique est une méthode du passé, ici le principe c'est des propositions à émettre et des désirs d'avenir commun. Il est temps d'agir et de prendre conscience, refuser les manipulations politiciennes et de dire non à ceux qui ne voient dans notre jeunesse qu'une masse responsable et des munitions à canaux », a expliqué le président de l'association Réseau des patriotes congolais.

Lefé Rossy Obia a souligné la nécessité pour chacun de prendre conscience et de faire preuve d'un élan patriotique, à quelques mois d'une échéance politique déterminante pour l'avenir du Congo. Il s'agit notamment de l'élection présidentielle de 2021.