Congo-Brazzaville: Enseignement - Les services de la DDEPSA informatisés

Afin d'améliorer la qualité des services de la direction départementale de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation (DDEPSA) de Pointe-Noire, une salle informatique affectée au service des examens et concours a été inaugurée le 17 novembre.

L'inauguration de la salle multimédia de la DDEPSA, fruit de la collaboration avec la société Cyber Matic Group et son système d'information en ligne E-School répond aux exigences d'informatiser et de sécuriser le travail effectué par les équipes dudit service. Grâce à cet outil informatique moderne, le service des examens et concours pourra disposer d'une base de données fiables des écoles publiques et privées de Pointe-Noire, s'assurer d'une meilleure traçabilité des dossiers des candidats inscrits aux différents examens d'Etat.

Pour Gilles Osseté, directeur général de Cyber Matic, à travers cette action, Cyber Matic qui est au service de l'école congolaise notamment à Brazzaville depuis quelque temps afin d'améliorer et optimiser les méthodes de travail pour un meilleur rendement, va accompagner la DDEPSA de Pointe-Noire dans cet objectif. Cela se traduit par la dotation d'une infrastructure informatique moderne composée d'un serveur qui va servir à la centralisation des données de toutes les écoles et de tous les élèves du département de Pointe-Noire.

Cet outil de gestion dénommé E-School va faciliter entre autres le travail de suivi administratif et pédagogique des structures sous tutelle, l'interconnexion entre les structures sous tutelle et la DDEPSA sans oublier le règlement de l'épineux problème de transhumance lors des transferts et inscriptions scolaires aux examens d'Etat. « Nous avons aidé aussi à mettre une salle informatique qui compte aujourd'hui six ordinateurs pour le travail du personnel de maîtrise du département, un réseau informatique a également été mis en place pour faciliter le travail collaboratif et le partage d'informatisation des données en temps réel. Une connexion internet a été aussi mise en place pour permettre à la DDEPSA de recevoir les données en provenance de diverses écoles du département de Pointe-Noire, ce qui va permettre de réduire le temps nécessaire dû à la collecte des données des apprenants et des écoles », a-t-il indiqué.

Avec E-School, Cyber Matic propose des solutions de gestion de l'école congolaise et répond à ses attentes notamment dans la maîtrise des effectifs scolaires, du fichier du personnel administratif et pédagogique, dans la production et transmission en temps réel des documents de la scolarité, dans la gestion du patrimoine et des infrastructures. Quant aux parents, également associés au projet qui allie simplicité et efficacité, ils participent ainsi dans le processus d'apprentissage de l'enfant en recevant en temps réel les informations de l'évolution de l'enfant dans des délais raisonnables et peuvent ainsi apporter des actions correctives nécessaires le cas échéant.

Après la visite des infrastructures et la démonstration du logiciel E-School, satisfait, Habib Mieté, chef de service examens et concours à la DDEPSA, a déclaré : « Avec de telles initiatives, nous sommes sûrs d'avoir la possibilité de pouvoir tant soit peu répondre aux attentes des parents d'élèves de plus en plus exigeants ». Signalons que le logiciel E-School a déjà été expérimenté à Pointe-Noire au collège Moe-Poaty et au lycée Alexandre-Honoré-Paka. Il est en cours d'installation dans quatre autres établissements scolaires publics, notamment le CEG 30 Mars, le lycée 3 Glorieuses, le CEG 3 Glorieuses, le lycée Pointe-Noire 2.