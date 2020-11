Maroc: L'équipe nationale gagne mais sans convaincre

Un petit point sépare l'EN de la qualification à la CAN camerounaise

A deux manches de la fin du parcours des éliminatoires de laCAN2021, leOnze national a assuré pratiquement sa qualification aux phases finales suite à sa victoire, mardi au stade de la Réunification à Douala,face à son homologue centrafricain surle score de 2 à 0. Lors de ce match comptant pour la quatrième journée du groupe E des éliminatoires, l'équipe nationale s'est imposée grâce aux réalisations de l'inévitable Hakim Ziyech et de Youssef EnNseyri respectivement à la 39ème minute et au temps additionnel (90+1). Si l'objectif a été atteint, les six points glanés à l'issue de cette double confrontation face à la Centrafrique (victoire vendredi dernier à Casablanca par 4 à 1), il y a lieu de souligner que la copie rendue reste en de-ça des attentes.Il est vrai que l'EN n'a pas pris de but à Douala, mais l'arrière-garde a montré quelques fébrilités qui,face à un adversaire de standing beaucoup plus relevé, lui auraient coûté cher.

D'autant plus qu'on a eu une fois encore droit à des joueurs perdus sur le terrain, à commencer par Achraf Hakimi qui pourrait avoir un rendement bien meilleur en retrouvant le poste où il excelle, le flanc droit ou gauche. Le sélectionneur Vahid Halilhodzic, lui, voit les choses autrement et tant que l'équipe gagne contre des Petits Poucets, il n' y a pas le feu, mais cela risque de l'être en jouant une grosse écurie. La grande satisfaction de cette sélection, version Halilhodzic, reste, sans le moindre doute, Hakim Ziyech qui parvient à débloquer la situation, en scorant et en faisant le jeu tandis que ses partenaires peinent à produire un football en mesure de convaincre le public marocain.

C'est au staff technique donc de revoir les choses et de procéder aux rectifications qui s'imposent et pour ce faire, il aura un espace temporel conséquent de trois mois avant la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. Pourla suite du parcours et après les troisième et quatrième actes des éliminatoires, la sélection marocaine défiera en déplacement la Mauritanie (5ème journée-22 mars 2021) et le Burundi à domicile (6ème journée-30 mars 2021).

Pour rappel, l'EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l'équipe de Mauritanie (0-0), avant de se ressaisir en s'imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0. Au classement, le Onze national occupe la pole position du groupe avec 10 unités au compteur et n'a besoin que d'un point pour décrocher le sésame de la 32ème édition de la CAN.

Quant à la deuxième place, elle revient à la sélection mauritanienne (5 pts) qui s'est emmêlé les pinceaux au cours des deux derniers actes, nul à domicile (2-2) et défaite à Bujumbura (3-1) contre le Burundi.Ce dernier a pu se repositionner dans la course pour le deuxième ticket qualificatif à la CAN, en étant troisième avec 4 points,soit une longueur d'avance sur l'équipe de Centrafrique qui ferme la marche mais qui n'a pas perdu l'espoir d'être présente à l'édition camerounaise.