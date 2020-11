Algérie: Le ministère des affaires religieuses - Consacrer le prêche de vendredi au respect des mesures préventives

Alger — Le ministère des affaires religieuses et des wakfs a adressé une instruction aux imams en vue de consacrer le prêche de vendredi prochain à l'impératif respect des mesures préventives et gestes barrières, a indiqué le ministère mercredi dans un communiqué.

En raison de la hausse notable des cas de contamination au Covid-19 au niveau national, et dans le cadre de l'activation du rôle des mosquées dans la diffusion de la culture sanitaire et de la promotion de la prise de conscience religieuse et sociale, la direction de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique au ministère a adressé une instruction aux directeurs du secteur et à travers eux aux imams, les appelant à "focaliser sur l'impératif respect des mesures préventives et gestes barrières notamment la distanciation physique lors du prêche du vendredi 4 Rabie el Aouel 1442 correspondant au 20 novembre 2020", précise le communiqué.

A travers cette instruction, elle appelle à la coordination avec les autorités locales lors des sorties habituelles sur le terrain des imams pour la diffusion de la culture préventive, l'appel au respect de la distanciation physique et la distribution des masques et bavettes de protection".

Par ailleurs, le ministère a appelé à la nécessaire coordination avec les autorités de wilaya en particulier la direction de l'agriculture et la conservation des forêts pour lancer une campagne bénévole de reboisement à partir des placettes des mosquées avec la participation des imams, des agents mobilisés au niveau des mosquées, des associations religieuses et des citoyens.