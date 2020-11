Sahara Occidental: Droits de l'Homme - Impérative ouverture des villes sahraouies occupées aux observateurs internationaux

Alger — Le représentant du Front Polisario en Autriche, Mohamed Slama Badi, a appelé mercredi la communauté internationale à l'impératif de contraindre le Maroc à ouvrir les villes sahraouies occupées aux observateurs internationaux et la presse mondiale, affirmant que la lutte armée se poursuivra jusqu'à l'organisation du référendum d'autodétermination.

Dans ce cadre, le diplomate sahraoui a relevé l'impératif "face à la dégradation de la situation dans les territoires sahraouis occupés en raison des violations marocaines successives", d'ouvrir les villes sahraouies occupées aux observateurs internationaux et à la presse mondiale afin de révéler au monde la réalité de la situation".

Evoquant la reprise de la lutte armée en réponse à l'agression militaire du Maroc à El-Guerguerat, M. Slama Badi a soutenu que "la décision a été dictée par les violations successives des chartes internationales par les autorités d'occupation, dont la violation de l'accord du cessez-le-feu signé par les deux partie et l'annonce de la guerre à travers l'agression des civils sahraouis, outre l'ouverture de nouvelles brèches illégales dans le mur de sable".

Il a déploré, dans ce sens, les tentatives du Maroc de falsifier les réalités et d'induire la société internationale en erreur en faisant croire que le Front Polisario était à l'orgine de la violation de l'accord de cessez-le-feu.

Le diplomate sahraoui a démenti les allégations du Maroc selon lesquelles les manifestants pacifiques sahraouis auraient fermé la brèche illégale à El-Guerguerat pour le "provoquer", soulignant que cette brèche est "la porte de contrebande des richesses sahraouies pillées et du trafic de drogue", mais également une violation "flagrante" de l'accord de cessez-le-feu". "Le Front Polisario avait prévenu l'ONU en mettant en garde contre la situation dangereuse dans la région", a-t-il rappelé.

Le Polisario a également demandé le retour au plan de règlement en organisant un référendum juste, régulier et transparent afin que le peuple sahraoui puisse décider de son avenir, mais l'ONU, a-t-il dit, "n'a pas pris la question au sérieux".

Les demandes englobent, a-t-il ajouté, la fixation d'un calendrier pour l'organisation du référendum et la dotation de la Mission des Nations unies (MINURSO) d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme à l'image de ce qui est en vigueur dans d'autres pays, ainsi que l'ouverture du territoire du Sahara occidental aux observateurs et à la presse internationale et la libération des prisonniers sahraouis détenus dans les prisons marocaines.

Le représentant du Front Polisario en Autriche a déclaré, par ailleurs, qu'on l'on pouvait pas "donner des leçons au peuple sahraoui et au Front Polisario sur la paix et l'engagement à la légalité internationale, car 29 ans d'attente dans l'espoir que la communauté internationale remplira ses obligations est la plus grande preuve que le peuple sahraoui est un peuple pacifique et croit en une solution pacifique."

"L'entrée en guerre vise à organiser un référendum pour achever la souveraineté sur l'ensemble des territoires sahraouis, et sans cela, la politique du fait accompli que le Maroc tente d'imposer ne peut être acceptée", a-t-il expliqué affirmant que le peuple sahraoui "récoltera les fruits de sa lutte et de sa patience face aux violations marocaines et à l'inaction internationale, grâce à sa foi en la justesse de sa cause".

Pour M. Slama Badi "l'occupation est prise en étau et la supériorité en matériel et en effectif ne lui profitera pas, car la bataille ne peut être gagnée que par la volonté, chose qui manque aux troupes marocaines qui ont été impliquées dans une guerre dans laquelle ils n'ont aucun intérêt, ce qui explique le moral effondré de l'armée marocaine.