Soudan: Tawer souligne la nécessité d'œuvrer pour le succès du processus de paix

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté de Transition, Dr. Siddiq Tawer, a souligné la nécessité pour faire réussir et compléter le processus de paix, qui est considéré comme l'un des défis les plus importants de la période de transition.

C'était déclaré lorsqu'il a rencontré mercredi le leader du Mouvement de la Libération du Soudan, Menni Arko Mennawi, à sa résidence à Khartoum.

Dr Tawer et Mennawi ont discuté la situation actuelle dans le pays et le rôle que le gouvernement de transition est requis à jouer dans la prochaine étape, en plus des moyens de parvenir à une harmonie totale entre les désirs du peuple et les programmes et plans que le gouvernement met en œuvre.

Dans une déclaration à la SUNA, Dr Tawer a qualifié la réunion de celle d'échange de vues sur la performance du gouvernement et les moyens d'améliorer la performance, en particulier dans le domaine économique.

Mennawi a déclaré que la réunion a porté sur plusieurs questions d'intérêt pour le citoyen et les moyens de mettre en œuvre et compléter l'accord de paix, appelant à accélérer les négociations avec les parties qui n'ont pas signé l'accord pour rattraper le processus de paix.

Il a affirmé l'importance de la communication avec les composantes actives de la société, y compris les jeunes, les étudiants et les femmes dans le but d'améliorer les moyens de vivres des citoyens et d'assurer la sécurité et la stabilité pendant la période de transition.