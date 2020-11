Maroc: Province de Kénitra - Inauguration d'une série de projets de développement à l'occasion de la fête de l'Indépendance

Kénitra — Plusieurs projets de développement socio-économique, sanitaire, sécuritaire et routière ont été inaugurés ou lancés, mercredi, au niveau de la province de Kénitra, à l'occasion de la célébration du 65-ème anniversaire de la fête de l'Indépendance.

Ces projets, inaugurés ou lancés par le gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M'Hamdi, au niveau de diverses communes, notamment celles dépendant du monde rural concernent la réduction des disparités sociales et territoriales, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'atténuation des effets de la pandémie du coronavirus sur le secteur de la Santé, la consolidation des infrastructures sécuritaires et le désenclavement de douars.

Dans le cadre des projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) visant la réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural au titre de l'année 2017-2019, il a été procédé à l'acquisition de deux ambulances médicalisées et de deux unités mobiles, une d'ophtalmologie et une autre de mammographie et de consultation en gynécologie, au profit de la délégation provinciale de la Santé de Kénitra. Le budget alloué à ce projet est de 3,65 MDH.

Pour ce qui est des projets inscrits dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les territoires sous équipés, les travaux d'aménagement de 17 centres de santé en milieu rural, de trois dispensaires et de trois maisons d'accouchement sont en cours, pour un coût global de 3,83 MDH.

Les projets relevant du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité concernent, quant à eux, la construction et l'équipement d'une maternité (Dar Al Oumouma) relevant du centre de santé de Sidi Allal Tazi (1,5 MDH), la construction et l'équipement d'une maternité à l'hôpital Zoubir Skirej (Souk Larbaa) au profit des femmes en situation difficile (1,5 MDH), outre l'acquisition d'une unité de radiologie mobile pour le dépistage de la tuberculose (2 MDH) et l'achat et l'installation de 30 appareils d'hémodialyse destinés à l'hôpital Al Idrissi de la ville de Kénitra et à l'hôpital Skirej de la ville de Souk Larbaa du Gharb (4,5 MDH).

Concernant la contribution de l'INDH pour atténuer les effets de la pandémie du coronavirus sur le secteur de la Santé, il a été procédé, dans le cadre du programme impulsion du capital humain des générations montantes, à l'achat de produits et de compléments alimentaires, de vitamines et de matériels nécessaires aux nouveau-nés afin de soutenir les femmes enceintes et les nourrissons et à l'acquisition d'équipements médico-techniques pour les maisons d'accouchement et les centres de santé ruraux et péri-urbains relevant de la province, pour une enveloppe budgétaire de 2,22 MDH.

De même, deux ambulances équipées ont été acquises au profit du centre de santé à la commune de Sidi Allal Tazi et du centre Dar Harraq à la commune de Chouafaa, en plus de l'installation des équipements médico-techniques de 25 centres de santé ruraux relevant de la province de Kénitra (2,7 MDH).

Dans une déclaration à la MAP, le médecin-chef de service du réseau des établissements de santé, relevant de la délégation provinciale de la santé de Kénitra, Mohammed Lacheheb a souligné que ces projets visent à rapprocher les services de santé des citoyens et à leur faciliter l'accès aux soins, en particulier en milieu rural.

Le gouverneur de la province a, de même, procédé à l'inauguration du siège du 2-ème arrondissement de police relevant du Commissariat de circonscription de Souk Larbaâ El Gharb.

A cette occasion, l'adjoint au préfet de police de Kénitra, Moumni Bouziane a souligné que l'inauguration de cette nouvelle structure s'inscrit dans le cadre de la stratégie de proximité de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et ses efforts visant le renforcement de la sécurité des citoyens.

"La construction du siège de ce nouvel arrondissement se veut l'opportunité de consacrer la notion de police de proximité et de promouvoir ses liens de confiance avec les citoyens", a-t-il indiqué, ajoutant que cette structure vise à répondre aux aspirations et aux attentes de la population en matière de gestion de la chose sécuritaire, en vue de leur garantir une bonne qualité des services.

M. Bouziane a, également, relevé que cette installation contribuera à rapprocher les services de sûreté des citoyens et apportera une valeur ajoutée aux différents établissements et administrations au niveau de la région.

En outre, à Douar Oulad Aguil, il été procédé au lancement du projet de désenclavement des douars relevant des communes de Chouafaa, de Moulay Bouselham, de Sidi Boubker El Haj et de Lalla Mimouna.

A cette occasion, M. Mohamed Mouadi, ingénieur et chef de la division des équipements à la province de Kénitra a déclaré à la MAP, que ce projet de désenclavement des douars s'inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales dans la province qui s'assigne pour but de combler les déficits en matière de santé, d'éducation, de routes, d'eau et d'électricité.

Ce projet a permis de réaliser 54 Km de routes au profit de 33.000 habitants de 25 douars relevant des quatre communes, pour un coût global de 61,64 MDH, a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il s'agit de routes avec des ouvrages d'art et huit ponts.

En tant que vecteur de développement en milieu rural, ce projet permettra de booster le développement au niveau de la région et résoudra les problèmes d'accessibilité au niveau de ces douars, a estimé le responsable.