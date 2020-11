Cote d'Ivoire: Maracana - Les Scouts célèbrent la paix par le football

Le premier tournoi de Maracana pour la Paix et la Fraternité organisé le dimanche 15 novembre derniers par les scouts de Côte d'Ivoire a été une réussite.

Une célébration qui a réuni au Centre pilote de Port Bouet, les aînés du mouvement, les encadreurs, les éclaireurs et les louveteaux venus massivement.

Quatre équipes, à savoir L'Eeuci (Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de Côte d'Ivoire), l'Asc-Ci (Association des Scouts Catholiques de Côte d'Ivoire), l'Edci (Eclaireurs de Côte d'Ivoire) et une formation composée des dirigeants de la Fédération ivoirienne du scoutisme (Fis) ont pris part à cette compétition dont le but visé est de sensibiliser les populations à la paix.

Arrivés en finale après avoir respectivement écarté Asc-Ci et Edci en demi-finale, la Fédération et Eeuci se sont livré une farouche bataille en finale. Il a fallu les tirs au but pour les départager. Une séance qui a tourné à l'avantage des Scouts unionistes (Eeuci), plus adroits que leurs adversaires.

A la suite de cette finale qui s'est achevée dans une belle ambiance, un match de gala a également été organisé entre deux équipes mixtes composées d'hommes et de femmes issues des quatre équipes qui ont pris part au tournoi.

A l'issue de cette compétition, le président de la Fis, le Commissaire national Aka Bernard Wenceslas a souligné que le programme Messagers pour la paix est développé afin de permettre aux Scouts d'accomplir leur rôle dans la construction de la paix par le dialogue au sein des communautés.

Quant à la Cheftaine, Marie-Louise Ycossé, Coordinatrice nationale du programme "Messenger of Peace" (Mop) lancé en 2012 par le Scoutisme mondial, l'idée à travers ce tournoi est de mener la sensibilisation en deux étapes.

D'abord réaliser une vaste campagne de sensibilisation à la paix et contre la violence à travers le pays avant l'élection présidentielle ; puis couronner l'opération par un tournoi de Maracana entre les différentes associations membres de la Fédération ivoirienne du scoutisme (Fis).

Elle a expliqué que le football a été choisi pour cette célébration car ce sport est particulièrement fédérateur en Côte d'Ivoire. L'expérience des scouts ivoiriens est reconnue à l'international car ils ont gagné en 2014, le Prix Messenger of Peance Heroes pour la région Afrique.