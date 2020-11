Cote d'Ivoire: Budget 2021 - Moussa Sanogo annonce la création d'une Base navale en Douane

Pour l'année 2021, le Budget global du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État s'élève à 293,34 milliards FCFA.

Il a été présenté le mercredi 18 novembre 2020, par le ministre Moussa Sanogo, à l'Assemblée nationale, au Plateau, devant les députés de la Commission des Affaires économiques et financières (Caef), qui l'ont adopté à l'unanimité.

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a souligné à l'occasion, que ce budget est réparti comme suit : 107,61 milliards FCFA comme budget propre du ministère lui-même; 103,66 milliards FCFA pour les Comptes spéciaux du Trésor (CST) et 82,07 milliards FCFA pour les dépenses communes d'abonnement et d'éclairage public.

A propos du budget propre à son ministère, à savoir, 107,61 milliards FCFA, le ministre a précisé qu'il est réparti comme suit : Portefeuille de l'Etat : 4,5 milliards FCFA, soit 4% ; Budget : 10, 2 milliards FCFA, soit 10% ; Impôts : 8,6 milliards FCFA, soit 8% ; Douanes :14, 1 milliards FCFA, soit 13% et Administration Générale : 70, 3 milliards FCFA, soit 65%.

En ce qui concerne les dépenses, il a noté que 16,04 milliards, soit 15% sont réservés pour les Investissements ; 0,64 milliards, soit 1% pour les Transferts ; 28,44 milliards, soit 26% pour les Biens et Services, et 62,49 milliards, soit 58% pour le Personnel.

Moussa Sanogo a en outre annoncé d'importants chantiers, au niveau de l'administration générale, au titre de l'année 2021.

Il a évoqué notamment le renforcement des outils de contrôle et de mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats; la construction et la réhabilitation des représentations du contrôle financier à l'échelon local ; la réduction de la fraude et de la contrebande ; la sécurisation et la simplification des opérations de transit; l'acquisition de scanners et de services Radio; la création d'une Base navale en Douane ; l'élargissement de l'assiette fiscale; la poursuite de la politique de digitalisation (facturation électronique, SIGICI, E-Liasse) ; la réalisation des travaux cadastraux ; l'amélioration du système de pilotage des entreprises; l'amélioration du dispositif de contrôle des entreprises publiques.