Soudan: Efforts pour stimuler les échanges commerciaux et les transports entre le Soudan et le Tchad

- La réunion conjointe qui a eu lieu mercredi entre l'Union des chambres de transport soudanaises et la Chambre des transports de l'État du Tchad a souligné l'importance d'activer l'accord pour le transport de marchandises tchadiennes à travers le Soudan signé entre les deux pays en 2010, et d'activer le rôle du comité exécutif de l'accord et de le reconfigurer en conséquence pour atteindre les objectifs de l'accord,la réunion a également appelé à un partenariat et une coopération réels dans tous les domaines pour défendre les intérêts des deux peuples.

Tenue en présence du conseiller économique de l'ambassade du Tchad à Khartoum et du représentant de la zone désignée pour le Tchad à Port Soudan et de la Chambre de commerce de N'Djamena et Abéché, la réunion a discuté de la manière de maximiser les avantages du Tchad dans le domaine des départs et des arrivées via le port de Port-Soudan en tant que port maritime le plus proche et de la coopération conjointe dans le domaine des routes auxiliaires telles que la liaison des infrastructures routières entre les deux pays, l'achèvement de la route El-Geneina-Abéché-Port-Soudan et la facilitation des procédures de transit des camions et du commerce de transit, en coordination avec les organes exécutifs officiels liés aux deux pays.

La réunion a également évoqué l'importance de l'activation des activités de la zone franche d'El Geneina et la nécessité de poursuivre la coopération et la concertation entre les chambres de transport des deux pays et à éclairer tous les développements qui peuvent se produire dans les politiques et les lois relatives aux transports dans les deux pays.