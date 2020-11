Soudan: Le Ministre des Affaires étrangères rencontre la Chargée d'Affaires de MINUATS

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères, Omer Gamar-Eddin, a reçu mercredi la chargée d'affaires de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS), Stepahnie Curry, et a discuté des étapes préparatoires pour le lancement de MINUATS à ses travaux le 1er janvier 2021 après la sortie de la MINUAD le 31 décembre 2020 et la signature prochainement de l'accord sur le statut de la mission.

La chargée d'affaires de de MINUATS a affirmé que la mission était prête à mettre en œuvre les quatre objectifs stratégiques inclus dans la résolution 2524 du Conseil de sécurité qui sont liés à l'appui à la transformation politique, à la gouvernance démocratique, à la consolidation des concepts des droits de l'homme, à l'assistance technique dans les élections et à la constitution, l'élaboration de processus, en plus de l'aide à la réalisation et à la consolidation d'une paix globale et à la mobilisation des ressources de développement économique et à la coordination des opérations d'aide humanitaire.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement de transition aspire à soutenir la mission MINUATS dans plusieurs aspects, parmi lesquels la mise en œuvre des accords de paix, le renforcement de la confiance entre le gouvernement et le peuple , le concept de l'état de droit, la réintégration de déplacés et de réfugiés dans leurs sociétés grâce à des programmes éducatifs et médiatiques qui renforcent leur désir de retourner dans leurs régions d'origine et de reconstruire leurs communautés.

La réunion a affirmé l'importance de tirer parti de l'expérience et de la mémoire institutionnelle de la MINUAD pour mettre en œuvre le plan national de protection des civils au Darfour.

Les deux parties ont souligné l'importance de l'équilibre dans l'emploi et le recrutement des Soudanais aux différents niveaux dans les emplois locaux et internationaux de la mission et des contrats avec des entreprises soudanaises afin de bénéficier de l'expertise soudanaise au pays et à l'étranger.

Le ministre a souligné l'importance du partenariat et de la coopération entre le gouvernement du Soudan et la MINUATS pour atteindre les objectifs escomptés.