Ile Maurice: CWA et coupures d'eau - asté parfum...

La Central Water Authority (CWA) ferme les vannes à Quatre-Bornes et les régions avoisinantes. En effet, une baisse dans le niveau des nappes phréatiques et dans les réservoirs a contraint l'organisme responsable de la fourniture d'eau à prendre ces mesures. C'est ainsi que les heures de distribution ont été revues.

Depuis mardi, les habitants de route St-Jean, Lower Morc. St-Jean, Main Road Belle-Rose, Upper Belle-Rose, Victoria, Vieux Quatre-Bornes, Pellegrin, Ave. St. Louis, Ébène, Au Bout du Monde auront 10 heures d'approvisionnement quotidien, soit de 3 à 13 heures. Alors que les habitants de Plantation Marguerite seront alimentés entre 13 à 3 heures du matin. Pour les habitants de Bassin, Raghupath, Jeewoonarain, Ste.-Brigitte, La Seringue de Lower Palma, la distribution d'eau se fera entre 3 et 10 heures. Les foyers d'Upper Palma seront, eux, alimentés entre 10 et 14 heures. Tandis que les régions de Trianon 2, Ylang Ylang, Upper Sodnac, Morc. Trianon/Petit-Camp et Réservoir Candos seront approvisionnés de midi à 20 heures. Quant aux abonnés de Cossigny, La Louise, Mgr Leen et Hillary Blood, ils seront pourvus en eau de 3 à 9 heures, puis de 21 à 15 heures.

Ces nouveaux horaires seront maintenus jusqu'à nouvel ordre, précise la CWA. Toutefois, hors des heures d'approvisionnement, les camions-citernes seront mis à contribution. Certaines régions de Rose-Hill reçoivent l'eau de 4 à 9 heures puis de 16 à 21 heures. Quelques villages de l'Est, du Sud et du Nord connaissent une fourniture irrégulière. Dans la région de l'Est, l'heure de distribution sera entre 4 et 8 heures pour Grande-Rivière-Sud-Est et les régions avoisinantes.

Trou-d'Eau-Douce et ses alentours bénéficieront d'une fourniture d'eau entre 15 et 20 heures. À Caroline et ses agglomérations, l'alimentation sera de 3 à 21 heures. Dans l'Ouest, Rivière-Noire sera pourvu d'eau de 4 heures à midi. Aux Salines Pilot, ce sera de midi à 20 heures. De Tamarin à Mont-Calme, l'eau coulera entre 4 heures et midi. De Mont-Calme à La Preneuse ce sera de midi à 16 heures, à Black Rock et les environs entre 16 et 4 heures. À Bambous, les horaires seront de 3 à 8 heures et à La Ferme, ce sera de 15 à 20 heures.

Le pays subit une période sèche et la saison de pluie se fait attendre alors que nous sommes en plein été. Les réservoirs sont remplis en moyenne à 52,4 %. Si la pluie ne tombe pas, les coupures d'eau seront encore plus drastiques.