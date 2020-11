Maroc: Le Crédit Agricole du Maroc déploie un dispositif d' accompagnement à 360 °

Le Crédit Agricole du Maroc lance un dispositif innovant à 360° qui s'appuie sur l'expertise et le savoir-faire de la banque en tant que leader du financement du monde agricole et agro-alimentaire.

Ce dispositif ambitieux marque l'engagement du Crédit Agricole du Maroc et sa mobilisation pour l'accompagnement des entrepreneurs agricoles tout au long des chaînes de valeur grâce à la mise en place d'outils financiers inclusifs et de programmes spécifiques permettant aux agriculteurs et aux ruraux de générer de la croissance et d'améliorer leur niveau de vie. Visant à soutenir la résilience du secteur agricole et aligné avec les orientations du nouveau plan stratégique «Génération Green 2020-2030», le dispositif prévu parle Groupe Crédit Agricole, outre l'axe financier qui assure le doublement de l'enveloppe de financement de 4 à 8 milliards de dirhams, se décline en quatre autres axes : Le premier porte sur un soutien sur-mesure «filière-région» qui permet d'adresser spécifiquement les difficultés et les challenges auxquels sont confrontés les opérateurs Conscient que la situation de chaque filière est différente selon ses spécificités et selon les régions, le CAM adopte une approche différenciée en fonction des contraintes de chacune basée sur une vision matricielle filière/région qui prend notamment en compte l'impact de la situation climatique de chaque région sur chaque filière et son écosystème.

En effet, certaines filières souffrent de stress hydrique et de sécheresse dans certaines régions, quand, dans d'autres, au contraire, elles enregistrent une bonne campagne. Pour les adresser, le CAM a mis en place une approche territoriale portant une attention particulière à la situation du secteur agricole, région par région, notamment en cas d'aléa climatique impactant et déploiera, dès que nécessaire, un dispositif spécifique pour apporter son appui à l'ensemble des agriculteurs, leur permettant ainsi de dépasser les conjonctures difficiles en les accompagnant dans la continuité et le développement de leurs activités. La banque organisera également des tournées régionales pour être à l'écoute des acteurs et apporter les solutions adéquates et adaptées aux opérateurs de chaque filière en fonction de leur situation : rééchelonnement, traitement de l'endettement, refinancements... Le deuxième axe prévoit un appui à l'éclosion de la classe moyenne rurale.

Dans le cadre du déploiement du Programme intégré d'appui et de financement des entreprises «INTELAKA», initié par Sa Majesté le Roi, le monde rural et agricole a bénéficié d'un dispositif spécifique, Al Moustatmir Al Qaraoui, porté parle Crédit Agricole du Maroc qui s'engage à fournir un accompagnement aussi bien financier que non financier adapté au cycle de vie et au niveau de maturité de l'entreprise alliant financement et mise à disposition de conseil et de l'expertise de la banque et de son écosystème.

Le CAM prévoit de poursuivre la mise en œuvre du programmevAl Moustatmir Al Qaraoui et lance en coordination avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, de nouvelles offres combinant incitations de l'Etat et crédit bancaire et ce, afin d'accompagner la stratégie agricole «Génération Green 2020-2030» visant la promotion de l'élément humain en milieu rural et la pérennité du développement agricole. Le Crédit Agricole du Maroc, partenaire historique du secteur agricole, compte multiplier ses efforts pour le secteur et met ainsi en place un premier pack spécifique dénommé «Pack CAM Génération Green Jeunes», destiné aux jeunes agriculteurs ainsi qu'à la jeune entreprise rurale de services à l'agriculture. La banque lancera également, dans ce cadre, un pack dédié à l'accompagnement des ayants droit dans le cadre du projet de melkisation des terres collectives afin de financer leurs besoins à titre individuel (personnes physiques) ou en groupement. Le troisième axe porte sur la digitalisation.

A ce propos, notons que dans le cadre de ses efforts constants pour répondre aux problématiques du monde rural et faciliter l'accès aux services bancaires à l'ensemble des citoyens, notamment les populations résidant dans les zones enclavées, le Crédit Agricole du Maroc a fait du digital un levier stratégique de croissance et de différenciation en lançant une large panoplie de produits digitaux et d'applications innovantes qui participent grandement aux efforts nationaux d'inclusion financière.

Le Groupe ambitionne de contribuer fortement à la création d'un écosystème digital incluant les filières agricoles en offrant ses plateformes digitales comme socle de base pour la mise en place de parcours spécifiques aux diverses filières. Parmi les initiatives liées à la digitalisation figure «Imtiazat-e», première application bancaire gratuite dédiée aux agriculteurs, qui leur offre des fonctionnalités diverses dont la consultation de compte, l'initiation des demandes de financement à court terme, le suivi des dossiers FDA, le suivi des engagements auprès du CAM ainsi que le règlement des fournisseurs partenaires...

Il y a aussi«Hssab-e», une application mobile qui permet d'ouvrir un compte en ligne sans se déplacer en agence dans le respect total de la règlementation en vigueur en matière de devoir de vigilance en profitant de la robustesse des technologies développés par le Digital Factory. Vient ensuite «Beztam-e», une des premières solutions mobiles interopérables sur le marché, qui permet de réaliser des opérations de transfert d'argent, de paiement et de règlement des factures de façon simple et innovante 24h/24 et 7j/7, et qui peut être adossé à un compte bancaire ou à une carte prépayée conférant une souplesse notamment pour les commerçants.

Puis, «Al Filahi Cash» (AFC), établissement de paiement du Groupe Crédit Agricole du Maroc, offre une panoplie de services spécifiques aux établissements de paiement via l'application Alfilahi Pay, ses agences en propre ou son réseau d'agents via le Groupe Crédit Agricole du Maroc.

AFC dispose aussi d'agrément pour offrir des services d'intermédiation bancaire de base. Enfin, le dernier axe : la politique de proximité et l'inclusion financière. Précisons que l'inclusion financière représente une priorité de taille pour le Crédit Agricole du Maroc qui, afin de renforcer ses efforts de bancarisation des populations les plus enclavées, déploie des actions fortement impactantes, confirmant ainsi sa vocation de banque solidaire et citoyenne.

Au titre de sa politique de proximité et afin de contribuer au désenclavement des populations rurales excentrées, le Crédit Agricole du Maroc a augmenté de façon considérable son parc d'agences mobiles qui est passé de 50 à 100 agences. Véritable force de frappe, leRéseau rural mobile sillonnent le Royaume en vue de soutenir les populations rurales enclavées et intensifier le rôle de la banque pour l'inclusion financière et le financement de l'agriculture solidaire et des activités économiques en milieu rural.

Par ailleurs, le CAM prévoit de poursuivre son important programme d'éducation financière de base de la population rurale et qui a bénéficié jusque-là à près de 15.000 petits producteurs agricoles et ménages ruraux dont en particulier des femmes et des jeunes.