Sénégal: Chômage des jeunes, protection de la foret - Macky s'engage !

Le président de la République, Macky Sall a annoncé plusieurs décisions pour notamment lutter contre le chômage des jeunes, l'immigration irrégulière et la destruction des forêts. C'était hier, mercredi 18 novembre lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres tenue au palais de la République.

«Le Chef de l'Etat a informé le conseil de sa décision de créer, auprès du Président de la République, un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes (Cneij), organe consultatif stratégique d'impulsion, qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020», rapporte le communiqué du conseil des ministres.

A ce propos le Chef de l'Etat a donné des instructions aux ministres en charge de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, du Travail et de la Jeunesse de lui soumettre, par le biais du Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, un projet relatif à la création du CNIEJ qui sera examiné, en Conseil des ministres avant la fin du mois décembre 2020.

Sur la stratégie d'intensification de l'insertion professionnelle des jeunes apprentis et diplômés, le Chef de l'Etat a insisté sur l'importance qu'il lui accorde et qui s'est traduite par le renforcement du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, des volets stratégiques «Apprentissage» et «insertion professionnelle» afin, d'une part, de former les jeunes à des métiers qui répondent aux besoins de l'économie et du marché du travail et, d'autre part, d'accompagner les diplômés et les apprentis à bien entrer dans la vie professionnelle et économique», indique le document.

Le Chef de l'Etat a demandé au ministre de l'Emploi de lui soumettre dans les plus brefs délais, une stratégie nationale d'insertion professionnelle (SNIP) qui accorde une priorité fondamentale aux jeunes diplômés, en cohérence avec les dispositifs publics. Le Chef de l'Etat a également souligné l'impératif d'actualiser la cartographie des demandeurs d'emplois au Sénégal (en intégrant l'âge, le genre, la région et la formation).

Dans ce cadre, il a donné des instructions au Ministre en charge de l'Emploi de veiller à une meilleure maîtrise des flux de sortants «diplômés» des écoles de formation professionnelle.

Il invite, également le Ministre en charge de l'Insertion à engager, sur le terrain des initiatives sectorielles pragmatiques d'aide à l'embauche des jeunes en relation avec le Ministre en charge du Travail, les organisations patronales, les structures et mouvements de jeunesse.

LUTTE CONTRE L'EMIGRATION IRREGULIERE : RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES COTES

«Abordant la question liée à la recrudescence de l'émigration clandestine à partir de nos côtes, et sa médiatisation, le Chef de l'Etat insiste auprès des ministres concernés et des forces de défense et de sécurité, sur la nécessité impérative et systématique de renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle de l'espace maritime national, et particulièrement du littoral, en mettant l'accent sur les zones de pêche qui sont les principaux points de départ des migrants clandestins», relate le communiqué.

Il a, à ce propos, demandé au Gouvernement d'accorder une attention plus soutenue à la redynamisation économique et à la situation sociale des populations des zones de pêche.

Ces dernières doivent être davantage sensibilisées et accompagnées, avec diligence et efficacité, par les mécanismes d'encadrement et de financement public à déployer rapidement et efficacement dans les localités ciblées. Rappelant, les nombreuses réalisations faites par le Gouvernement dans le secteur de la pêche, le Chef de l'Etat a donné des instructions au Ministre des Pêches et de l'Economie maritime pour accentuer la sensibilisation des acteurs de la pêche sur les problématiques de sécurité en mer : il lui a, à ce propos, demandé de veiller à la reprise satisfaisante du programme de dotation des pêcheurs en gilets de sauvetage.

Le chef de l'Etat a également invité le Ministre des Pêches et de l'Economie maritime, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget, à faire le point sur la situation du programme de constructions des quais de pêche, des aires de transformation moderne, des complexes frigorifiques de stockage des produits de pêche, du programme relatif à l'acquisition de moteurs hors-bord, du programme de géolocalisation des pirogues de la pêche artisanale et du programme d'acquisition de camions frigorifiques destinés aux acteurs de la Pêche. Le Chef de l'Etat a exhorté enfin le Ministre des Pêches et de l'Economie maritime à accélérer l'entrée en service progressive des pirogues en fibre de verre afin de remplacer les pirogues en bois qui favorisent «l'agression» et «la destruction» de nos massifs forestiers.

ACCELERATION DE L'AMENAGEMENT DE PARE-FEU REQUIS

Abordant la lancinante question de la préservation durable des Niayes et de nos forêts, le Chef de l'Etat a ordonné aux forces armées, une mission spéciale de renforcement, aux côtés des services des Eaux et forêts, de la lutte contre le trafic illicite de bois sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la zone forestière du Sud du Sénégal (département de Médina Yéro Foulah) et Bignona. Il a, à ce propos, demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour apporter aux forces de défense et de sécurité tout le concours nécessaire en vue de sauvegarder notre patrimoine forestier.

Le Chef de l'Etat a invité également le ministre en charge de l'environnement à intensifier, avec ses services, les actions préventives de sensibilisation et de lutte contre les feux de brousse en accélérant l'aménagement de pare-feu dans les zones potentiellement vulnérables. Le Président de la République, signale, en outre, l'impératif d'accorder une importance primordiale à la préservation de la vocation des Niayes comme zone spéciale de Production maraichère durable. Il demande, enfin, aux ministres en charge de l'agriculture, de l'environnement, de l'eau et de l'urbanisme, d'asseoir un dialogue permanent avec les producteurs maraichers du Sénégal.