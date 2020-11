Madagascar: Troisième art - Ramy expose « la différence »

Pendant une semaine, Ramy exposera sa peinture 2.0

Le restaurant la Fabrik Ambondrona abritera les toiles de Ramy pendant une semaine. Ramy est une peintre. Depuis deux ans, son travail s'articule autour d'une interférence entre ce qui est lu et ce qui est vu. Un parcours où les mots se jouent des objets et des images. L'artiste présente des œuvres de différents corpus cheminant dans le temps avec des textures et des médiums différents, tout en s'entrelaçant obstinément, comme toujours, avec le pouvoir des mots.

" Différence " tel est le thème de l'exposition de la jeune fille. « Cela parle de ce qui est à l'intérieur de nous. Et nous sommes tous différents. La différence est une force qui nous permet de vivre en harmonie», a-t-elle expliqué. Sept toiles seront présentées. « I live », « Don't hide your flaws », » Calm down « , » Fall with me « , » Look at me « , » J'explose « , » Speak « , sont les titres des tableaux exposés. La plupart des couleurs utilisées sont des couleurs vives.

Pour peindre, Ramy utilise une tablette graphique. Cette exposition d'art présente de nouveaux genres visuels apparus dans les contextes urbains rassemblant des gens d'une multitude.

Ramy ne voit pas l'art comme les autres. Cette conception n'a qu'une conséquence pratique : une démarche originale. Celle-ci consiste à utiliser de la technologie pour s'exprimer. Dans sa performance, elle peint tout ce qu'elle pense. Dans le culte de sa création, elle s'inspire des faits sociaux en se basant sur la culture malgache (à sa manière). La jeune peintre prône pour les capacités qui sont cachées dans le cerveau de l'homme, qu'il faut présenter au monde.

La peinture commence à envahir le cœur des citadins malgaches. D'après les peintres, de nos jours, la peinture intéresse toute catégorie de personnes. Ainsi, il est difficile de croire que la fresque est uniquement réservée aux étrangers.