Madagascar: IT University - L'industrie créative via la communication visuelle

Des professionnels de l'imprimerie, des médias et du marketing, des diplômés en arts graphiques, des spécialistes en créations artistiques, des graphistes expérimentés en création de marque/publicité/édition/packaging/design d'interfaces et des consultants experts dans le domaine de la communication visuelle et connexe.

Cette armada de spécialistes se relayeront pour une formation poussée de six mois à IT University pour former des professionnels en graphic design. Tout passe par le développement de la créativité visuelle par la maîtrise des outils nécessaires (process, logiciels... ). Selon les responsables, l'objectif principal est de pousser les jeunes à s'intégrer dans le secteur de l'industrie créative. Néanmoins, la formation n'écarte pas les professionnels qui souhaitent acquérir des compétences supplémentaires, la technologie étant un domaine qui évolue très vite.

Coup d'envoi de la première promotion pour le 20 novembre dernier avec un déroulé des cours sous forme présentielle de huit heures par semaine et en ligne grâce à une plateforme dédiée. L'offre a été décidée à la suite du rapport de OB Graph citant que « les 66 % de la population mondiale considèrent que l'existence d'un logo sur un produit, constituant les prémices d'une communication visuelle responsable et durable, est importante (... ) pourtant 32 % n'en connaissent même pas la signification! », selon le recteur de cette université privée.