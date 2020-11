Madagascar: Infrastructures routières - Travaux de réhabilitation en cours dans la ville d'Antsirabe

Le Gouvernement intensifie davantage les travaux de réfection des routes et des ponts, pour améliorer la qualité des réseaux routiers dans la Grande-île.

La semaine dernière, c'était dans la région Vakinankaratra que la délégation officielle conduite par le ministre de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, Hajo Andrianainarivelo, a effectué une descente pour constater de visu l'avancement des travaux. A noter que le lancement officiel de ces travaux à Antsirabe date déjà du 29 août 2020. Six axes au niveau du rond point « Voire », quatre chemins de la voirie, l'intersection Ambohimiandrisoa et celle d'Andranomadio devant la station Total, ainsi que le rond-point route d'Ambositra sont concernés par ces travaux de réhabilitation. Selon le MATP (Ministère de l'Aménagement et des Travaux publics), ces infrastructures ont été refaites en béton armé, dans l'optique d'une meilleure durabilité et d'une meilleure résistance aux pluies et aux passages fréquents des poids lourds.

Aujourd'hui, 6 km de route dans la ville d'Antsirabe sont également en cours de réfection. Ce chantier concerne la rue Maréchal Foch, depuis le rond-point Andranomadio, passant devant la Gendarmerie, jusqu'à l'hôtel des Thermes. D'après les explications, ce segment sera fait en pavé. En outre, la route depuis l'intersection au niveau de la station Total jusqu'au bâtiment de la Jirama sera bitumée.

Un autre axe allant d'Antsenakely jusqu'à la sortie de la RN7 sera reconstruit en pavé, de même pour l'axe depuis le rond-point route d'Ambositra jusqu'à Ambohimena. Comme à l'accoutumée, le ministre Hajo Andrianainarivelo a identifié les éventuels problèmes à résoudre sur terrain et a émis des indications pour accélérer la réalisation des travaux tout en assurant la qualité.