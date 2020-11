Madagascar: Ambatovy - Pas encore de date précise pour la reprise des activités

Ambatovy qui est le plus grand investissement japonais en Afrique joue un rôle primordial dans le développement économique de Madagascar

Il n'y pas encore de date précise pour la reprise des activités de l'usine de transformation d'Ambatovy. C'est ce qu'a notamment déclaré Philippe Beaulne, le Vice-président chargé du développement durable d'Ambatovy.

Processus complexe

C'était hier, lors de la visite que l'ambassadeur du Japon, Yoshihiro Higuchi, a effectuée à Toamasina. « On doit poursuivre un processus complexe entre la mine, le pipeline et l'usine. Pour l'instant, nous sommes en train de faire revenir nos employés tant nationaux que ceux qui sont à l'extérieur. Après cela, il y aura des travaux préparatifs qui dureront quelques mois et, ensuite, on pourra reprendre la production. », a précisé le vice-président d'Ambatovy qui a rappelé que « c'est un projet de classe mondiale et nous espérons bientôt reprendre la production d'ici quelques mois et nous comptons sur le soutien de tous pour cette reprise ».

Le plus grand investissement

Cette visite était également l'occasion pour le chef de la diplomatie japonaise à Madagascar de rappeler que l'entreprise japonaise Sumitomo est l'actionnaire majoritaire d'Ambatovy, qui est aussi le plus grand investissement du Japon en Afrique. « On doit travailler ensemble pour la réussite d'Ambatovy car cela incitera d'autres investisseurs étrangers à venir à Madagascar », selon toujours l'ambassadeur japonais.

0«0 En tant qu'ambassadeur du Japon, moi et mes collègues de l'ambassade continuerons à travailler pour la création de conditions favorables pour le succès de ce grand projet conjoint international qui est bénéfique, non seulement pour l'investisseur, mais aussi pour le peuple et le gouvernement malgache», a-t-il ajouté. Sur ce point, d'ailleurs, on rappelle qu'Ambatovy joue un rôle très important dans l'économie malgache.

Pour ne citer que la création d'au moins 9 000 emplois directs ou encore la rentrée de plusieurs centaines de millions de dollars de devises étrangères. « En 2019, on peut citer parmi les retombées positives d'Ambatovy les achats de biens et services locaux d'un montant d'environ 220 millions de dollars, ou encore, les formations octroyées à près de 7 000 employés », a précisé le vice-président d'Ambatovy.