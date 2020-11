Maroc: Fête de l'Indépendance - Lancement de projets de développement dans la province d'Oued Eddahab

Dakhla — Plusieurs projets de développement ont été inaugurés ou lancés, mercredi, dans la province d'Oued Eddahab, à l'occasion du 65è anniversaire de la Fête de l'Indépendance, en vue de donner un nouvel élan à la dynamique socio-économique locale.

Ainsi, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, ont inauguré deux centres d'activités commerciales et de services à la commune d'El Argoub et au centre de Bir Anzarane, pour un coût total de 8 et de 7 millions de dirhams, respectivement.

Ces deux projets seront achevés d'ici à 12 mois en partenariat entre le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, l'Agence du Sud, la wilaya de la région, les communes d'El Argoub et de Bir Anzarane. Ils comprennent des commerces, deux espaces pour restaurants, deux salles polyvalentes, des salles de prière, des équipements techniques et des espaces extérieurs.

Le wali de la région et la délégation l'accompagnant ont inauguré un forage en eau profonde (1.500 mètres) à Imtlane, réalisé dans le cadre d'une convention de partenariat entre le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab et la commune territoriale de Bir Anzarane, pour une enveloppe budgétaire de plus de 12,66 MDH.

M. Benomar a également donné le coup d'envoi des travaux de la première tranche du projet de logements sociaux dans le centre de Tawarta. Il s'inscrit dans le cadre d'un programme mis en place par le Conseil régional visant à construire 1500 logements sociaux dans la région.

La première tranche de ce projet, qui porte sur la construction de 1.000 logements, comprend 402 résidences et 54 commerces, pour montant total de 190 MDH.

Le wali a en outre lancé les travaux d'aménagement de la Corniche Oum Labouir, qui s'achèveront d'ici un an pour un coût de 30 MDH.

Il a aussi donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement de l'entrée de la ville de Dakhla, qui seront réalisés sur une période de 10 mois, pour un coût total de plus de 11,82 MDH.

A cette occasion, des camions et véhicules ont été remis au profit de la commune de Dakhla, d'un coût total de plus de 10,35 MDH.

Mardi, le wali a inauguré la route régionale n°1100 reliant Bir Anzarane à la commune de Gleibat El Foula, ainsi que celle n°1105 reliant cette dernière à Oum Driga sur 62 km, pour un coût total estimé à 79 MDH.